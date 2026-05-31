오상진·김소영 부부의 둘째 출산 과정이 방송 최초로 공개됐다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

오상진·김소영 부부의 둘째 출산 과정이 방송 최초로 공개됐다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

오상진·김소영 부부의 둘째 출산 과정이 방송 최초로 공개됐다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

오상진·김소영 부부의 둘째 출산 과정이 방송 최초로 공개됐다.지난 29일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 오상진과 '70억 CEO' 김소영 부부가 둘째 아들 '수동이'(태명)를 만나는 순간이 그려졌다. 출산을 앞둔 아내를 위해 세심하게 준비하는 오상진의 모습부터 출산 현장까지 공개돼 눈길을 끌었다.오상진은 마사지 전문가를 연상케 하는 모습으로 출산을 앞둔 김소영에게 발 마사지와 족욕 서비스를 선물했다. 처음에는 큰 기대를 하지 않던 김소영도 "최고!"라고 외칠 만큼 만족감을 보였다. 오상진은 발 마사지에 앞서 임산부에게 좋은 혈자리와 피해야 할 혈자리까지 직접 공부하며 정성을 쏟았다.김소영을 위한 특별한 식사도 준비했다. 평소 매운 음식을 좋아하는 아내를 위해 출산 후 수유 기간에는 먹기 어려운 메뉴를 고려해 '매콤 국물 낙지볶음'을 만든 것. 여기에 칼국수까지 더해 든든한 한 끼를 완성했다. 김소영은 "너무 맛있다"며 만족스러워했다.며칠 뒤 김소영에게 출산 신호가 찾아왔고, 두 사람은 이른 아침 병원으로 향했다. 김소영이 "걱정 안 돼?"라고 묻자 오상진은 "엄청나게 걱정된다. 순산해야 하는데… 엄마와 아들의 건강이 최우선"이라고 답했다.병원에 도착한 뒤에도 김소영은 일을 손에서 놓지 못했다. '70억 CEO'답게 업무 연락 방식부터 납품, 회의 일정까지 하나하나 챙기며 관련 내용을 미리 공유했다. 오상진은 그런 아내를 안타깝게 바라봤다. 급기야 출산이 임박한 상황에서도, 호흡기를 착용한 채 업무 연락을 이어가자 오상진은 "업무 중지"라며 휴대전화를 가져갔다. 이어 심호흡을 유도하며 아내를 다독였다.시간이 흐를수록 진통은 강해졌다. 김소영은 자신이 어떻게 보일지 걱정했고, 오상진은 "세상에서 제일 예쁘다"며 곁을 지켰다. 이후 출산이 시작됐고, 김소영은 극심한 고통 속에서도 힘을 냈다. 잠시 후 우렁찬 울음소리와 함께 둘째 아들 '수동이'가 세상에 나왔다.지켜보던 출연진은 박수로 축하를 보냈다. 이어 둘째 육아에 한창인 오상진과 '수동이'의 일상도 공개됐다. 특히 '수동이'는 또렷한 이목구비로 시선을 모았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr