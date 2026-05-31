가수 딘딘이 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

지난 30일 방송한 '누난 내게 여자야 2'에서는 출연자들의 첫 데이트가 공개됐다. / 사진제공=KBS2 '누난 내게 여자야'

가수 딘딘이 자신의 연애사를 털어놨다.지난 30일 방송된 '누난 내게 여자야2'(이하 '누내여2')에서는 연하남들의 선착순 선택으로 매칭된 첫 데이트가 공개됐다.첫 번째로 이준한과 최유진이 데이트에 나섰다. 이준한은 점심 식사 자리에서 "공주님은 가만히 있어야 해요"라며 능청스러운 플러팅을 날렸다. 최유진은 "이렇게 똑같은 사람을 만난 적이 없다. 잘 맞겠다고 생각했다"고 호감을 표현했다. 이에 MC 장우영과 딘딘은 "자상함이 어울리는 조합이다"고 말했고, 한혜진은 "의외의 케미가 폭발한다"며 인정했다.이윤소는 유주희와 서로를 선택해왔다는 사실을 알게 된 후 직진했다. 그러나 "또 궁금한 사람 없냐"는 이윤소의 질문에 유주희는 "이준한도 궁금하다"고 답했다. 이어 이윤소는 "둘 중 데이트해야 한다면 누구냐"라며 계속해서 마음을 확인했다. 딘딘은 "나도 똑같았다. 내가 너무 누나를 좋아한다는 걸 계속 표현해주고 싶었다"며 "선을 잘 지켜야 하는데 저건 어린 남자의 참을 수 없는 감정 표현인 것 같다"고 안타까워했다.또 다른 커플인 이시원과 구지승도 첫날 서로를 선택했다는 사실을 알게 됐다. 비슷한 텐션을 가진 두 사람은 차분한 대화를 이어갔고, 이에 딘딘은 "두 사람 성향이 잘 맞는다. 제 3자의 입장에서는 재미가 없는데 둘은 막 꺄르르 웃는다"고 말해 웃음을 자아냈다.박지혜와 유진우는 반말 모드로 더욱 가까워졌다. 차 안에서 손이 맞닿자 박지혜는 "손이 왜 이렇게 차"라며 유진우의 손을 꽉 잡아줬다. 유진우는 "누나가 먼저 장난스레 스킨십을 해줘서 좋았다"며 설레는 속마음을 고백했다.첫 데이트를 이어가던 중, 모든 커플에게 '각자 다른 장소로 이동해 주세요'라는 메시지가 도착했다. 누나들은 한 장소에 모였고, 그곳으로는 새로운 메기남이 향하고 있었다. 새로운 연하남은 "연상분들이 '너는 진짜 연하가 아닌 것 같다'고 한다. 제가 남자고 뜨겁다 보니까 그냥 사랑을 주고 싶다"고 말했다. 뒤이어 새로운 메기녀도 등장했다. 그는 스스로를 "지성과 성격과 외모가 모난 부분이 없다. 우리나라에서 제일 좋은 입지에 집은 이미 장만해 놨다. 결국 나를 좋아하게 될 거야"고 소개했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr