가수 우순실이 근황을 공개한다. / 사진제공=KBS 1TV '백투더뮤직2'

31일 방송하는 KBS 1TV '백투더뮤직2'에는 가수 우순실이 출연한다. / 사진제공=KBS 1TV '백투더뮤직2'

노래 '잃어버린 우산'의 주인공 가수 우순실이 자신의 근황을 공개했다.31일 방송되는 KBS1 'Song큐멘터리 백투더뮤직2'에는 1980년대 활약했던 우순실이 출연해 '대학가요제' 일화부터 가정사까지 다양한 이야기를 털어놓는다.우순실은 대학 가요제에 참여하게 된 계기를 밝힌다. 한양대학교 작곡과에 재학 중이었던 그는 친구와 함께 곡을 만들어 예선에 통과했지만 교수들의 반대에 부딪혔다고. 심지어는 '대학 가요제 참가 시 자퇴'라는 경고까지 받은 사실을 전한다.가혹한 선택 앞에 매일 눈물 흘렸던 우순실은 결국 꿈을 위해 대학 가요제에 출전한다. 그리고 1982년 'MBC 대학 가요제'에서 '잃어버린 우산'으로 동상을 수상한다. 수상의 기쁨도 잠시, 학교의 결정대로 우순실은 자퇴했다. 이렇게 그의 음악 인생이 시작됐다.이후 그는 2집 '꼬깃꼬깃해진 편지'를 발매해 대중에게 사랑받았다. 그러나 어느 날 우순실은 무대에서 사라졌다. 그는 선천적으로 아픈 아들을 보살피며 11년간 무대를 떠나 가수가 아닌 '엄마'로 살았다.우순실은 사람들에게 노래로 위로를 주는 가수가 되겠다는 소망을 안고 무대로 돌아왔다. 그리고 매주 수요일마다 개인 방송을 통해 즉석 라이브를 하는 등 노래 활동을 이어가고 있는 근황도 전한다.'Song큐멘터리 백투더뮤직 시즌2' 매주 일요일 오후 11시 5분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr