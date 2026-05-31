사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 화사한 비주얼과 우아한 분위기로 눈길을 사로잡았다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "🪷🌷🌺🌹🌸"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 핑크 컬러의 오프숄더 드레스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 길게 늘어진 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비가 어우러지며 인형 같은 비주얼을 완성했다.다른 사진에서 장원영은 손가락을 입술에 가볍게 댄 채 장난기 어린 표정을 짓고 있다. 은은한 핑크 메이크업과 윤기 있는 헤어스타일이 어우러지며 사랑스러운 분위기를 더했다.이어 공개된 사진에서 장원영은 의자에 앉아 입술을 내민 포즈로 카메라를 바라보고 있다. 어깨 라인이 드러나는 드레스와 자연스럽게 흐르는 긴 머리가 부드러운 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 장원영은 거울 앞에 서서 휴대전화를 들고 셀카를 남기고 있다. 테이블 위에 놓인 메이크업 제품들과 체리 장식이 있는 휴대전화 케이스가 함께 담기며 시선을 끈다.이를 본 팬들은 "뭔가 요즘 볼때마다 새로운 느낌" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "정말 예쁘네요" "공주님" "와 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.한편 2004년생인 장원영은 지난 2018년 Mnet 서바이벌 프로그램 '프로듀스 48'을 통해 프로젝트 그룹 아이즈원의 멤버가 되며 데뷔했다. 이후 2021년 12월부터는 6인 걸그룹 아이브로 다시 데뷔했다. 장원영이 속한 아이브는 현재 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠'을 진행 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr