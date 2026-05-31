사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

SBS Plus와 ENA의 인기 예능 '나는솔로' 11기에서 찬송가를 불러 화제가 된 순자가 결혼 소식 전한 후 더 물오른 미모를 자랑해 눈길을 끈다.최근 순자는 자신의 인스타그램에 "반짝이는 경주 기억하기"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 순자는 조명이 비치는 연못 앞 난간에 서서 카메라를 바라보고 있다. 흰색 민소매 상의 위에 잔꽃 무늬가 들어간 블랙 원피스를 매치한 모습이 단정하면서도 여성스러운 분위기를 자아냈다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 가방을 손에 들고 서 있는 모습에서는 차분한 매력이 느껴진다.다른 사진에서 11기 순자는 같은 장소에서 정면을 응시하며 은은한 미소를 짓고 있다. 조명에 비친 나무와 연못의 반영이 어우러진 풍경 속에서 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 더욱 돋보이며 시선을 끌었다.앞서 순자는 자신의 인스타그램에 결혼 소식을 직접 알리며 예식 날짜를 오는 9월로 예고한 바 있다. 당시 순자는 "평생 같이 놀 사람 찾았습니다"며 "드디어 찾았나 내 사랑"이라는 글을 남기며 예비 남편을 향한 애정을 드러냈다. 순자의 예비 신랑은 1995년생 동갑내기로 행정고시 출신 5급 공무원으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr