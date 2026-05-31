사진 = 우희진 인스타그램

사진 = 우희진 인스타그램

사진 = 우희진 인스타그램

사진 = 우희진 인스타그램

배우 우희진이 나이가 믿기지 않는 미모를 인증했다.최근 우희진은 자신의 인스타그램에 SBS 수목 드라마 '오늘도 매진했습니다'를 언급하며 "촬영한 우리 스텝들 특히 지난 더운 여름에 정말 수고 많으셨습니다"는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 우희진은 분홍색 셔츠와 짙은 색 스카프를 매치한 채 책상 앞에 앉아 두 손을 모으고 있다. 차분한 표정으로 한곳을 바라보는 모습이 눈길을 끌며, 단정한 단발 스타일과 또렷한 이목구비가 인상적인 분위기를 완성했다.다른 사진에서 우희진은 야외 촬영 현장으로 보이는 공간에 앉아 작은 하트 모양 소품을 손에 쥔 채 카메라를 바라보고 있다. 갈색 재킷과 귀걸이를 매치한 모습이 따뜻한 계절감과 어우러지며 부드러운 매력을 더했다.또 다른 사진 속 우희진은 검은색 스트라이프 재킷을 입고 정면이 아닌 곳을 응시하고 있다. 클로즈업 구도에서도 맑은 피부와 자연스러운 표정이 돋보이며 세련된 분위기를 자아냈다.이어 공개된 사진에서 우희진은 흰색 의상을 입고 양손 가득 꽃다발을 안은 채 미소를 짓고 있다. 다양한 색감의 꽃들과 함께 밝은 표정을 짓는 모습이 화사한 분위기를 전하며 시선을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "사랑스러우셔" "늙지를 않네요" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 아름다우세요" "언니 완전 멋졌어" 등의 댓글을 달았다.한편 1975년생으로 51세인 우희진은 1990년대 전성기를 누린 여배우이며 KBS2 드라마 '느낌', MBC 시트콤 '남자셋 여자셋', MBC 드라마 '인어 아가씨', SBS 드라마 '인생은 아름다워', '나도 엄마야' 등에서 열연했다. 꾸준한 연기 활동을 이어가던 우희진은 작년 tvN '그놈은 흑염룡'에서 특별출연 했으며 현재 '오늘도 매진했습니다'에서 송명화 역을 맡아 열연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr