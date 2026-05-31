사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진이 결점 하나 없는 피부를 자랑해 눈길을 끌었다.최근 표예진은 자신의 인스타그램에 햇빛 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 표예진은 흰색 집업 스타일의 상의를 입고 셀카를 촬영하고 있다. 크로스백을 멘 채 카메라를 바라보며 입술을 살짝 내민 표정이 눈길을 끌고 짧은 단발 헤어와 맑은 피부가 청순한 분위기를 더한다.다른 사진에서 표예진은 같은 차림에 커다란 선글라스를 착용한 채 셀카를 남기고 있다. 선글라스 아래로 보이는 오밀조밀한 이목구비와 볼을 살짝 부풀린 표정이 귀여운 매력을 자아낸다.이어 공개된 사진에서 표예진은 차량 내부에서 흰색 티셔츠를 입고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 목걸이와 함께 깔끔한 스타일링을 완성했고 부드러운 표정이 편안한 분위기를 전한다.또 다른 사진 속 표예진은 초록색 상의를 입고 안전벨트를 착용한 채 셀카를 촬영하고 있다. 또렷한 눈매와 자연스럽게 정돈된 단발 헤어가 어우러져 맑고 깨끗한 비주얼을 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 귀여우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "깜찍하다" "진짜 이쁘고 귀엽고 다 한다" "귀여워죽겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생이며 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았다. 또 표예진은 최근 시크릿이엔티와 재계약을 체결했다. 시크릿이엔티 소속 배우로는 홍종현, 김주헌, 장여빈, 배재성, 장덕수, 성승하 등이 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr