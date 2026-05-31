김혜수가 일상 속 자연스러운 순간들을 공개하며 변함없는 존재감을 드러냈다.
최근 김혜수는 자신의 인스타그램에 다수의 근황 사진을 올려 팬들과 공유했다.
공개 된 사진 속 김혜수는 푸른 나무와 건물들이 어우러진 도심 거리에서 여유롭게 걷고 있는 모습이다. 연한 블루 스트라이프 셔츠를 루즈하게 걸친 차림에 밝은 컬러의 레깅스와 스니커즈를 매치했고 선글라스를 착용한 채 머리를 넘기는 자연스러운 동작이 꾸미지 않은 세련된 분위기를 완성했다. 이어 식당에서 촬영한 사진에서는 같은 셔츠 위에 붉은색 앞치마를 착용한 채 환하게 웃고 있다. 테이블 위에는 국물이 담긴 뚝배기와 반찬 접시들이 놓여 있고, 숟가락을 든 모습에서 편안한 식사 시간의 분위기가 그대로 전해진다.
또 다른 사진에서 김혜수는 바다를 배경으로 난간에 기대 선 채 손을 들어 인사하듯 포즈를 취하고 있다. 석양빛이 번지는 하늘과 잔잔한 해변 풍경이 어우러진 가운데, 바람에 자연스럽게 흩날리는 헤어스타일과 선글라스가 시선을 끈다. 마지막 사진에 김혜수는 넓게 펼쳐진 해변을 따라 걷고 있는 모습이 담겼다. 크림색 롱 원피스에 운동화를 매치한 차분한 스타일이 인상적이며 부드러운 노을빛과 파도가 이어지는 풍경 속에서 한 폭의 화보 같은 분위기를 자아냈다.
팬들은 "모든 순간이 행복하길" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "정말 정말 정말 분위기 여신" "혜수누나는 나이를 거꾸로 드시나봐 더 이뻐지시네" "어릴때부터 정말 좋아해요" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다. 한편 김혜수는 1970년생으로 56세다. 김혜수는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 안방 복귀를 알렸다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 김혜수는 자신의 인스타그램에 다수의 근황 사진을 올려 팬들과 공유했다.
공개 된 사진 속 김혜수는 푸른 나무와 건물들이 어우러진 도심 거리에서 여유롭게 걷고 있는 모습이다. 연한 블루 스트라이프 셔츠를 루즈하게 걸친 차림에 밝은 컬러의 레깅스와 스니커즈를 매치했고 선글라스를 착용한 채 머리를 넘기는 자연스러운 동작이 꾸미지 않은 세련된 분위기를 완성했다. 이어 식당에서 촬영한 사진에서는 같은 셔츠 위에 붉은색 앞치마를 착용한 채 환하게 웃고 있다. 테이블 위에는 국물이 담긴 뚝배기와 반찬 접시들이 놓여 있고, 숟가락을 든 모습에서 편안한 식사 시간의 분위기가 그대로 전해진다.
또 다른 사진에서 김혜수는 바다를 배경으로 난간에 기대 선 채 손을 들어 인사하듯 포즈를 취하고 있다. 석양빛이 번지는 하늘과 잔잔한 해변 풍경이 어우러진 가운데, 바람에 자연스럽게 흩날리는 헤어스타일과 선글라스가 시선을 끈다. 마지막 사진에 김혜수는 넓게 펼쳐진 해변을 따라 걷고 있는 모습이 담겼다. 크림색 롱 원피스에 운동화를 매치한 차분한 스타일이 인상적이며 부드러운 노을빛과 파도가 이어지는 풍경 속에서 한 폭의 화보 같은 분위기를 자아냈다.
팬들은 "모든 순간이 행복하길" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "정말 정말 정말 분위기 여신" "혜수누나는 나이를 거꾸로 드시나봐 더 이뻐지시네" "어릴때부터 정말 좋아해요" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다. 한편 김혜수는 1970년생으로 56세다. 김혜수는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 안방 복귀를 알렸다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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