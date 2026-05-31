사진 = 김혜수 인스타그램

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사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

김혜수가 일상 속 자연스러운 순간들을 공개하며 변함없는 존재감을 드러냈다.최근 김혜수는 자신의 인스타그램에 다수의 근황 사진을 올려 팬들과 공유했다.공개 된 사진 속 김혜수는 푸른 나무와 건물들이 어우러진 도심 거리에서 여유롭게 걷고 있는 모습이다. 연한 블루 스트라이프 셔츠를 루즈하게 걸친 차림에 밝은 컬러의 레깅스와 스니커즈를 매치했고 선글라스를 착용한 채 머리를 넘기는 자연스러운 동작이 꾸미지 않은 세련된 분위기를 완성했다.이어 식당에서 촬영한 사진에서는 같은 셔츠 위에 붉은색 앞치마를 착용한 채 환하게 웃고 있다. 테이블 위에는 국물이 담긴 뚝배기와 반찬 접시들이 놓여 있고, 숟가락을 든 모습에서 편안한 식사 시간의 분위기가 그대로 전해진다.또 다른 사진에서 김혜수는 바다를 배경으로 난간에 기대 선 채 손을 들어 인사하듯 포즈를 취하고 있다. 석양빛이 번지는 하늘과 잔잔한 해변 풍경이 어우러진 가운데, 바람에 자연스럽게 흩날리는 헤어스타일과 선글라스가 시선을 끈다.마지막 사진에 김혜수는 넓게 펼쳐진 해변을 따라 걷고 있는 모습이 담겼다. 크림색 롱 원피스에 운동화를 매치한 차분한 스타일이 인상적이며 부드러운 노을빛과 파도가 이어지는 풍경 속에서 한 폭의 화보 같은 분위기를 자아냈다.팬들은 "모든 순간이 행복하길" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "정말 정말 정말 분위기 여신" "혜수누나는 나이를 거꾸로 드시나봐 더 이뻐지시네" "어릴때부터 정말 좋아해요" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.한편 김혜수는 1970년생으로 56세다. 김혜수는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 안방 복귀를 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr