사진=유튜브 '의사 김준현TV'

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슈퍼주니어 김희철이 건강검진 결과 시력이 떨어졌다는 진단을 받고 병원을 찾았다.29일 유튜브 채널 '의사 김준현TV'에는 '수술 후 시력이 떨어졌다는 김희철씨가 찾아왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 2020년 ICL 렌즈삽입술을 집도했던 안과 전문의 김준현 원장이 직접 김희철의 눈 상태를 점검하는 모습이 담겼다.김준현 원장은 "2020년경 ICL 렌즈삽입술 수술을 받은 김희철 씨의 연락을 받았다"며 "최근 건강검진을 받았는데 시력이 0.6 정도로 떨어져 재수술 예약을 해달라는 연락이었다"고 설명했다.이어 "당시 SBS 예능 '미운 우리 새끼'를 통해 김희철 씨의 수술 장면이 방송되기도 했다"며 "1년에 한 번 정도는 검사를 받으러 와야 하는데 한 번도 오지 않았다"고 말했다.김 원장은 "시력이 떨어졌다는 연락을 받자마자 걱정이 됐다. 수술 후 오랜 시간이 지나 시력이 떨어졌다고 하면 여러 가지 가능성을 체크해야 하는 경우가 있다"고 덧붙였다.이날 병원에 방문한 김희철은 건강검진 결과를 언급하며 "왼쪽 0.9, 오른쪽 0.9가 나왔다"고 밝혔다. 그는 "병원에서도 잠을 못 자서 그런 걸 수도 있다고 하더라"며 최근 컨디션 난조를 전했다.이에 김준현 원장은 시력 검사와 각종 정밀 검사를 진행했다. 검사 결과는 예상과 달랐다.김 원장은 "마지막으로 왔을 때와 비교해도 차이가 없다"며 "굴절값도 하나도 변하지 않았다"고 설명했다. 이어 "수술한 지 6년이 넘었는데 상태가 너무 좋다. 백내장도 전혀 없고 걱정할 부분이 없다"고 진단했다.김희철은 안도의 한숨을 내쉬었다. 그는 "왜 0.6이라고 생각했는지 모르겠다"며 "그때는 아침 7시부터 건강검진을 받았고 잠도 거의 못 잤다"고 말했다.시력 검사에서도 좋은 결과가 나왔다. 김 원장은 "양안 시력 1.5까지는 무난하게 보인다"며 "83년생 나이에 이 정도면 상당히 좋은 상태다. 노안도 아직 멀었다"라고 이야기했다.검사를 마친 김희철은 "눈 수술을 다시 하는 장면은 못 찍게 됐다"며 웃었고, 김준현 원장 역시 "수술 결과가 잘 유지되고 있다는 뜻이니 다행"이라고 말했다.한편 김희철은 2020년 고도근시 교정을 위해 ICL 렌즈삽입술을 받았으며, 당시 수술 과정이 방송을 통해 공개돼 화제를 모은 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr