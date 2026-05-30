가수 텐(TEN)이 방콕 뷰티 리테일숍에서 일일 직원으로 변신했다.유튜브 채널 '솔드아웃(SOLD OUT)'을 통해 공개된 웹 예능 '솔드아웃' 8화에서는 텐이 태국 방콕 시암스퀘어에 위치한 뷰티 리테일숍 MULTY BEAUTY를 찾은 모습이 담겼다. 이날 텐은 특별 게스트인 태국 배우 겸 가수 픽과 함께 매장 직원으로 투입돼 다양한 업무를 소화했다.텐은 단순 방문자가 아닌 실제 직원의 역할을 맡아 창고 정리, 제품 진열, 판매 응대, 판촉 활동 등을 직접 경험했다. 매장 재고를 정리하고 제품을 진열하는가 하면, 고객들에게 제품을 추천하고 체험을 돕는 모습으로 현장감을 더했다.특히 텐은 K-뷰티 제품을 자연스럽게 소개하며 고객들의 관심을 이끌었다. 제품 특징을 설명하고 체험을 유도하는 장면은 이번 회차의 주요 볼거리로 꼽힌다.텐과 픽의 호흡도 눈길을 끌었다. 픽은 영국 실비아 영 시어터 스쿨(Sylvia Young Theatre School) 출신으로, Mnet '프로듀스 X 101'에 유일한 태국인 참가자로 출연한 바 있다. 또한 예능 '너의 목소리가 보여 시즌 6'에도 출연하며 한국 대중문화와 인연을 이어왔다.한국 엔터테인먼트 산업이라는 공통분모를 지닌 텐과 픽은 바쁜 업무 속에서도 서로를 챙기며 유쾌한 분위기를 만들었다. 두 사람은 판매와 판촉 활동에 적극적으로 참여하며 방콕 시암스퀘어 한복판에서 색다른 K-뷰티 체험기를 완성했다.텐과 픽이 함께한 '솔드아웃' 8화 MULTY BEAUTY 편은 유튜브 '솔드아웃(SOLD OUT)' 공식 채널에서 확인할 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr