사진=MBN '김주하의 데이앤나잇'

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'김주하의 데이앤나잇' 코미디언 문세윤이 대상 수상 후 3개월간 축하 문자에 답했던 사연을 공개했다.30일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 '무명전설' TOP3 성리, 하루, 장한별이 출연했다.이날 성리는 우승 이후 달라진 근황을 전하며 쏟아지는 관심에 감사한 마음을 드러냈다.그는 "결승전이 끝난 지 일주일 정도 됐는데 쉬는 날 없이 콘서트 준비를 하고 있어서 아직 인기를 직접 체감하지는 못하지만, 주변에서 오는 연락으로 느끼고 있다"면서 "축하 연락이 정말 많이 왔다. 아직도 회신을 다 못 드렸다. 혹시 방송을 보신다면 오해하지 않으셨으면 좋겠다"고 말했다.이를 듣던 문세윤은 "그 마음을 내가 잘 안다"며 깊이 공감했다. 2021년 KBS 연예대상을 받은 그는 "축하 연락에 답하는 데 한 석 달 걸렸던 것 같다. 한 분 한 분 답장을 하다 보니 시간이 정말 오래 걸렸다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.그러면서 현실적인 조언도 잊지 않았다. 문세윤은 "한 달 정도 지나면 인맥이 반쯤 끊긴다. 잠을 줄여서라도 빨리 답장을 해야 한다"고 말해 웃음을 자아냈다. 성리는 "정말 감사한 연락이 많아서 최대한 빨리 답하려고 노력하고 있다"고 말했다.하루는 "1등 성리가 못 느낀 인기를 내가 체감하고 있다"면서 식당에서 오겹살 5인분 서비스를 받았고 자랑했다.반대로 장한별은 "나는 실시간 투표 때문에 100명에게 메시지를 보내서 부탁했는데, 3위 한 뒤 축하 문자는 3통 받았다"고 토로했다. 문세윤은 "3위라 슬플까봐 축하 메시지를 못 보냈을 것"이라고 위로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr