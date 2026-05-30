이미지 크게보기 사진 = SBS '멋진 신세계'

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'멋진 신세계' 허남준이 결국 맞선녀 모태희(채서안 분)에 거절 의사를 표했다.30일 방송된 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서는 차세계(허남준 분)가 모태희(채서안 분) 앞에서 신서리(임지연 분)를 향한 진심을 드러내는 모습이 펼쳐졌다.이날 모태희는 차세계의 루머를 잠재우기 위해 두 사람의 열애설을 퍼뜨렸다. 하지만 차세계의 반응은 차가웠다.차세계는 "나 모르게 할아버지 접촉하는 거 그만해라. 모양 빠지는데"라며 불편한 기색을 내비쳤다. 이에 모태희는 "세계 씨 억울한 누명으로 마음고생할까봐 급하게 진행한 것이다"라고 해명했지만 분위기는 좀처럼 풀리지 않았다.오히려 차세계는 "지금 뭐 하는 거냐. 단단히 착각한 것 같다"라며 선을 그었다. 결국 모태희는 신서리 때문이냐고 정면으로 물었다. 잠시도 망설이지 않은 차세계는 "난 그저 그런 혼테크로 내 반쪽 재벌 이미지 세탁할 생각이 없다. 그럴 필요가 없어졌다"라고 솔직하게 말했다.이어 차세계는 "나 아주 목매고 있다고. 그 여자한테 지금"이라며 차서리에 대한 속마음을 고백했다.신서리를 향한 마음을 더는 숨기지 않은 순간이었다. 그럼에도 모태희는 물러서지 않았다. "맞선은 왜 나왔냐. 그렇게 오래된 사이라는 거 안다. 남녀 사이 계기만 있으면 금방 식는 것도 한순간이다. 기다리겠다. 얼마든지"라며 포기하지 않겠다는 뜻을 드러냈다.하지만 차세계 역시 단호했다. 신서리를 포기할 생각이 없다는 뜻을 분명히 하며 자신의 진심을 거듭 내비쳤다.한편 모태희의 계략으로 신서리는 재벌을 꿰어내려다 실패한 여배우라는 이니셜 기사에 휘말렸다. 하지만 신서리는 주눅 들지 않았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr