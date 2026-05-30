사진=백지영 유튜브

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백지영-정석원 부부가 딸 하임의 대학 진학 두고 의견이 갈렸다.30일 백지영 유튜브 채널에는 '쫄깃한 한우로 10분만에 만드는 살림왕 백지영 부부의 여름 보양식 레시피'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영과 정석원은 집에서 냉장고 속 재료를 활용한 여름 보양식을 만들며 소소한 일상을 공개했다.정석원은 '파인애플 식초'를 제작진에게 건넸다. 한 제작진이 서울대 출신으로, SK 하이닉스 다녔다는 말에 그는 화들짝 놀라 웃음을 안겼다.정석원은 신곡 준비를 위해 외출을 앞두고 있던 백지영에게 "딸 하임이 서울대, 연세대, 고려대 중 어디 대학교 가면 좋겠냐"고 물었다."얼굴로 봤을 때 어디가 어울리는 것 같냐"고 재차 묻자, 백지영은 망설임 없이 "하임이는 서울대 여신"이라고 답했다. 하지만 정석원은 곧바로 "걔는 고려대야"라고 반박해 폭소케 했다.백지영은 남편의 확신에 찬 반응에 황당한 듯 웃었고, 다시 "그러면 무슨 학과를 갔으면 좋겠냐"고 물었다. 이에 정석원은 자신의 전공을 언급하며 "무도학과"라고 답해 폭소를 유발했다.두 사람은 딸의 진로를 진지하게 고민하기보다는 즐거운 상상 속에서 이야기를 이어갔다. 특히 하임 양의 대학 생활을 떠올리며 웃음을 터뜨리는 모습에서는 딸을 향한 애정이 고스란히 묻어났다.앞서 백지영은 여러 방송을 통해 딸 하임 양에 대한 남다른 애정을 드러내 왔다. 현재 하임 양은 국제학교에 재학 중인 것으로 알려져 있다. 이날 역시 백지영과 정석원은 딸의 미래를 두고 티격태격하면서도 흐뭇한 미소를 감추지 못했다.한편 백지영-정석원의 딸 정하임 양은 서울 강남구에 위치한 기독교 기반 비인가 국제학교인 GIA(Grace International Academy) 마이크로 스쿨에 재학 중이다. 해당 학교는 연간 학비가 약 3천만 원에 달하는 것으로 알려져 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr