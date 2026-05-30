사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 라미란이 제작진을 의심하며 '음원 조작' 의혹을 제기했다.30일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 배우 라미란과 이레가 게스트로 출격했다.이날 라미란은 "'라미란법' 창시자로서 섭섭한 부분이 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다. '라미란법'은 받아쓰기 진행 전 한 입 먹기를 시전해 만들어진 '정답 전 맛보기 금지' 규칙이다.이후 음식 구경이 없어져 서운함을 드러낸 라미란은 "사기가 그냥 뚝 떨어졌다. 다른 라미란법을 찾아보겠다"고 말했다.이번이 '놀토' 세 번째 방문인 라미란은 "의심 깊어진다. 첫 출연 때는 '원래 이런 건가' 싶었는데, 지난번 출연 후 확신이 들었다. 시청자 입장에서 봐도 의문이 있다"고 주장했다."제작진들의 농간"을 외친 라미란은 '받아쓰기'에 대해 "그렇게 안 들릴 수가 없다. 정답 맞히고 나면 귀에 쏙쏙 들린다. 제작진이 스크래치를 냈거나, 문제에 뭔가 장난을 치는 것"이라고 전했다.앞서 안보현, 코드 쿤스트는 음원 조작 의혹을 주장했고, 배우 고수는 대본설 의혹을 드러낸 바 있다. 이에 MC 붐은 "그런 기술력 없다. 내가 정답을 알고 들으면 쏙쏙 들린다"고 설명했다.배우 이레는 자신이 친구들 사이에서 게임을 잘 못한다면서 "한해에게 동질감을 느낀다. 갑분싸美가 있다"고 표현해 폭소케 했다. 한해는 "현장에서 보면 되게 잘하는 스타일"이라며 당혹감을 감추지 못했다.이레가 "내가 살짝 좀 재미가 없다"면서 "한해도 마찬가지"라고 지목하자, 라미란 또한 "한해는 약간 이도 저도 아닌 중간계"라고 거들었다. 이에 문세윤은 "살도 찌려면 확 쪄야 하는데"라며 안타까움을 드러내 배꼽을 쥐게 했다.올해 데뷔 15년 차인 이레는 영케이에게 "대학 생활 조언을 구하고 싶다. 학업과 일을 병행하는데, 재미있지만 둘 다 집중하지 못하는 것 같다"고 토로했다. 훅 들어온 진지한 질문에 영케이는 "나는 최저 학점을 맞추고 학고만 면한 케이스"라며 '선택과 집중'을 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr