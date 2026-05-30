변우석, 지예은♥바타 비밀연애 고백에 “너무 풋풋하고 설렌다” (‘핑계고’)

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬'

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배우 변우석이 지예은과 바타의 ‘비밀 연애’ 비하인드에 “너무 풋풋하고 예쁘다”라며 공감했다.30일 ‘뜬뜬’ 채널에는 ‘이사 축하는 핑계고’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 콘텐츠에는 유재석을 비롯해 이광수, 변우석, 지예은이 출연해 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.최근 공개 열애를 시작한 지예은은 연애 후 달라진 점을 묻는 질문에 “오히려 더 편하고 자유롭게 다닌다”라고 솔직하게 답했다.유재석은 열애설 보도 전날 지예은에게서 걸려 온 전화를 떠올렸다. 그는 “예은이가 너무 웃겼던 게 저한테 전날 전화가 온 거다. 원래 예은이가 그렇게 늦은 시간에 전화 안 하는데 9시 반에 했다. 뭔 일 있나 바로 받았더니 떨리는 목소리로 말을 하더라. 머뭇거리더니 내일 열애설이 난다고 했다”라고 전하며 당시 상황을 생생하게 재연해 웃음을 안겼다.가족들의 반응도 공개됐다. 지예은은 “제 동생이 좋아한다. 같이 예배도 드리러 간다”라고 말하며 남동생이 바타와 가까운 사이라고 밝혔다.이를 들은 변우석이 “교회에서 만난 건가”라고 묻자 지예은은 두 사람의 인연이 시작된 과정을 설명했다. 그는 “같이 다니다가 점점 친해진 거다. 둘 다 약간 내성적이어서 썸도 길게 타고 둘 다 말도 못 하고 그랬다”라고 털어놨다.유재석은 두 사람의 비밀 연애 시절 일화도 꺼냈다. 지예은이 지석진과 함께 발표한 듀엣곡 안무를 바타가 맡았던 당시를 언급하며 “근데 바타가 되게 바쁘고 그럴 텐데 안무를 해 준대?’ 그랬더니 ‘나랑 친해서 해준다’는 거다. 그런가 보다 했더니 안무 연습을 하면서 겸사겸사 데이트를 한 거지”라고 말했다.이어 “눈치 없는 석진이 형은 그걸 모르고 집에 갈 때 예은이를 택시를 태워서 보내서 예은이가 다시 돌아왔다더라”고 덧붙이며 현장을 웃음바다로 만들었다.지예은 역시 당시를 떠올리며 “석진 선배님이 진짜 안 가시는 거다. 택시 한 바퀴 돌아서 다시 왔다”라고 고백했다.오랜만에 찾아온 설렘도 솔직하게 털어놨다. 지예은은 “설렘을 진짜 오랜만에 느껴 본다. 제가 공백이 길었다”라며 “썸 단계라 저도 어려웠는데 용기 내서 ‘나 여기서 내렸어’라고 했더니 그때 그 친구도 더 설렜다더라. 석진 선배님한테 감사하다”라고 말했다.두 사람의 이야기에 귀를 기울이던 변우석은 “너무 풋풋하고 예쁘다, 설렌다”라고 반응하며 흐뭇한 미소를 지었다.이후 바타와의 애칭도 공개됐다. 지예은은 “저는 ‘자기’ 이렇게 부르고 저한테는 강하디? 막 이래”라고 말해 수줍어했고, 유재석이 “네가 강하다는 거야?”라고 묻자 “그리고 아기”라고 답했다. 이에 유재석은 “아기를 못 봤어? 아 악귀?”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.이광수가 “다음에 같이 보자”라고 말하자 변우석은 “나 팬이다. ‘스맨파’ 다 챙겨 봤다”라고 밝혔고, 지예은은 “좋아하겠다. 우리 자기가”라고 애정을 드러내며 훈훈하게 이야기를 마무리했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr