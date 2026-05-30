사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 연상연하 특집에 나왔던 옥순이 여전히 아름다운 비주얼이 돋보이는 근황을 전했다.최근 29기 옥순은 자신의 인스타그램에 "다들 장미랑 예쁘게 사진 찍는데… 나도 장미랑 예쁘게 사진 남기고 싶었는데 왜 혼자 가을이네 헉쉬 가을느낌 나는 경주사진스팟 이곳이라도 궁금하시면 알려드려요…?ㅎㅎ 한적하니 구경하기 좋고 사진도 잘 나오더라구요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 29기 옥순은 넓게 펼쳐진 밀밭 사이에 서서 카메라를 바라보고 있다. 차분한 그레이 컬러 원피스에 같은 톤의 가디건을 어깨 아래로 자연스럽게 걸친 모습이 단아한 분위기를 더하고 목걸이와 밝은 색 가방이 포인트가 돼 시선을 끈다.다른 사진에서 29기 옥순은 두 손으로 가방을 든 채 정면을 응시하고 있다. 깔끔하게 묶은 헤어스타일과 담백한 표정이 어우러져 한층 청초한 매력을 완성한다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 고개를 살짝 숙인 채 아래를 바라보고 있다. 부드럽게 드리운 가디건과 자연스럽게 떨어지는 원피스 실루엣이 편안한 분위기를 자아내며 황금빛 밀밭과 어우러져 눈길을 끈다.공개된 다른 사진에서 29기 옥순은 옆모습을 드러낸 채 밀밭 사이를 바라보고 있다. 자연스럽게 묶은 머리와 차분한 스타일링이 어우러져 담백한 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "어머 너무 이쁘다" "미모 비법이 뭔가요" "너무 예뻐" "옥순님 이뻐요" "옷이 너무 잘어울리는데용" "목걸이도넘이쁘세용 누나" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.한편 29기 옥순은 1989년생으로 간호사로 일하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr