배우 라미란이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

라미란과 이레가 '놀라운 토요일'에 출연해 색다른 매력을 선보인다./사진제공=tvN

라미란과 이레가 '놀라운 토요일'에 출연해 색다른 매력을 선보인다.30일 방송되는 tvN '놀라운 토요일'에는 배우 라미란과 이레가 게스트로 출격한다. 세 번째 방문인 라미란은 시작부터 거침없는 입담을 펼친다. 정답 전 맛보기 금지 규칙인 '라미란 법'의 창시자인 그는 "'놀토'에 섭섭하다. 사기가 뚝 떨어졌다"며 불만을 토로한다. 이어 "그렇게 안 들릴 수가 없다. 제작진들의 농간이다"라고 말하며 받쓰를 둘러싼 의혹도 제기한다.처음으로 '놀토'를 찾은 이레는 "한해에 내적 친밀감을 느낀다"고 밝혀 시선을 모은다. 그는 한해에게 특유의 '갑분싸미'가 있다며 닮은 점을 언급한다. 이에 지난 방송에서 '노잼, 노센스, 애는 착해'라는 별명을 얻은 영케이와 한해는 '애는 착해 클럽'을 결성해 웃음을 안긴다.애피타이저 게임에서는 라미란이 이끄는 '이상한 팀'과 넉살이 이끄는 '상한 팀'이 맞붙는다. '다섯이 한 마음-전지적 대사 시점 편'으로 진행된 게임에서 두 팀은 예상치 못한 승부를 펼친다. 이레의 기대에 부응하기 위해 한해가 '갑분싸美'를 제대로 발산하며 웃음을 자아낸다. 이와 함께 도레미들이 단체로 고개 숙여 사과한 사연과 새로운 '라미란 법'이 등장한 배경도 공개된다.메인 받쓰에서는 도레미들을 여러 차례 혼란에 빠뜨렸던 가수의 노래가 출제된다. 라미란은 음색과 창법까지 완벽하게 재현한 모창으로 몰입도를 높인다. 첫 받쓰에 도전한 이레 역시 빼곡한 받쓰 판을 공개한 데 이어 결정적인 단어를 잡아내며 존재감을 발휘한다. 또한 김동현과 태연의 '동태라인'이 활약을 펼친 가운데 고난도 받쓰의 결과에도 관심이 커진다.디저트 게임 '가사 네모 퀴즈'에서는 라미란이 흥 넘치는 무대를 선보이고, 이레는 예능 새내기다운 열정으로 퍼포먼스에 나선다. 영케이는 파격적인 골반 댄스로 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.'놀라운 토요일'은 매주 토요일 오후 7시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr