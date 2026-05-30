박명수가 손하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

‘위대한 가이드3’ 우탁우 PD가 관전 포인트를 밝혔다./사진제공=MBC에브리원

‘위대한 가이드3’ 우탁우 PD가 돌발 상황에 차에선 내린 박명수의 행동에 당황했다고 밝혔다.오는 6월 9일 오후 8시 30분 첫 방송되는 MBC에브리원 예능 ‘위대한 가이드3’는 여행지로는 생소한 나라 출신의 대한외국인이 설계한 가이드북만 믿고 떠나는 여행 리얼리티 프로그램이다. 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진이 다시 뭉쳐 아프리카 에티오피아로 떠난다.우탁우 PD는 ‘위대한 가이드’가 세 번째 시즌까지 올 수 있었던 원동력에 대해 "우리만의 매력을 시청자분들이 알아채 주신 덕분"이라고 말했다. 시즌3는 이전 시즌들과 확연한 차별점을 둔다. 우 PD는 "시즌3는 그동안 여행의 난도를 뛰어넘는 ‘모험’"이라며 "다큐멘터리에서나 본 듯하지만 예능에서는 한 번도 접하지 못한 여행지들을 선정했다. 쉽게 따라 여행하긴 어렵겠지만, ‘세상에 저런 곳도 있구나’ 하는 극강의 대리만족을 느끼실 수 있을 것"이라고 자신했다.새로운 여행지로 에티오피아와 모로코를 선정한 이유에 대해서는 "문명과 거리가 먼 에티오피아의 부족들, 모로코 산속에 거주하는 베르베르인들처럼 대자연 속에서 살아가는 ‘사람들’의 진짜 모습을 파헤쳐보고 싶었기 때문"이라고 설명했다.박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진’에 대해서도 신뢰를 드러냈다. 우 PD는 "언젠가 김대호 선배가 내게 ‘이거 감당할 수 있는 연예인 몇 없을 것’이라고 말했는데 적극 동감했다"며 "시즌3는 전보다 훨씬 더 거칠고 많은 고생을 요하는 여정이었다. 저희는 매니저나 스타일리스트 동행도 없이 출연자들끼리만 떠난다. 아무도 챙겨주지 않는 척박한 환경 속에서도 웃음으로 승화할 수 있는 멤버 합은 이 네 분밖에 없다"고 애정을 과시했다.시즌3를 촬영하며 가장 기억에 남는 순간에 대해 우 PD는 "에티오피아에서 갑자기 도로를 점령한 부족 무리를 맞닥뜨렸을 때가 있었다. 멀리서 봤을 때 키가 최소 3m 이상은 돼 보여 위압감이 엄청났다"며 "제작진조차 예상치 못한 돌발 상황이라 무섭고 긴장했는데, 그 순간 맏형 박명수 선배님이 차에서 내려 그분들에게 먼저 쾌활하게 말을 걸더라. 그 모습이 더 당황스러웠다"라고 귀띔했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr