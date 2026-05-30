이용진, 정준하가 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
이용진, 정준하가 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
'놀면 뭐하니?' 먹빼 모임 특집에 개그맨 이용진, 정준하가 출연한다. 한편 최근 '놀면 뭐하니?'에서 무례 발언으로 논란에 휩싸인 개그맨 양상국은 이번 특집에 함께하지 않는다.

30일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 여장을 한 유재석(유제니), 하하(융드욕정), 허경환(화니 엄마), 주우재(장훈 엄마), 이용진(윤재 엄마)이 신입 회원 정준하(정여사)와 먹고 빼는 모임, 일명 먹빼 모임을 즐긴다.

이날 유재석은 먹빼 모임 최초 연예인 회원의 가입을 알린다. 그 주인공은 바로 숏폼 드라마 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다'로 뜬 여배우 정준하다. 화려하게 등장한 정준하는 유행어 "밥 줘!"를 외치며 등장해 눈길을 끈다.

이용진, 정준하가 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진제공=MBC
이용진, 정준하가 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진제공=MBC
최근 SNS에 우중 러닝 인증샷을 올린 정준하의 다이어트 근황도 언급된다. 정준하는 "나 요즘 잘 안 먹잖아. 닭가슴살만 먹어요"라며 자신있는 모습을 보인다. 이후 휴게소에 도착한 정준하는 다이어트 중이라며 잠시 물러나 있는 듯 하더니 이내 빛보다 빠른 손놀림으로 메뉴를 주문한다. 결국 식탐이 폭발한 정준하가 먹은 만큼 빼는 데 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.

'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지