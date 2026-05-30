이용진, 정준하가 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이용진, 정준하가 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 먹빼 모임 특집에 개그맨 이용진, 정준하가 출연한다. 한편 최근 '놀면 뭐하니?'에서 무례 발언으로 논란에 휩싸인 개그맨 양상국은 이번 특집에 함께하지 않는다.30일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 여장을 한 유재석(유제니), 하하(융드욕정), 허경환(화니 엄마), 주우재(장훈 엄마), 이용진(윤재 엄마)이 신입 회원 정준하(정여사)와 먹고 빼는 모임, 일명 먹빼 모임을 즐긴다.이날 유재석은 먹빼 모임 최초 연예인 회원의 가입을 알린다. 그 주인공은 바로 숏폼 드라마 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다'로 뜬 여배우 정준하다. 화려하게 등장한 정준하는 유행어 "밥 줘!"를 외치며 등장해 눈길을 끈다.최근 SNS에 우중 러닝 인증샷을 올린 정준하의 다이어트 근황도 언급된다. 정준하는 "나 요즘 잘 안 먹잖아. 닭가슴살만 먹어요"라며 자신있는 모습을 보인다. 이후 휴게소에 도착한 정준하는 다이어트 중이라며 잠시 물러나 있는 듯 하더니 이내 빛보다 빠른 손놀림으로 메뉴를 주문한다. 결국 식탐이 폭발한 정준하가 먹은 만큼 빼는 데 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr