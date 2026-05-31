지석진과 양세찬이 자존심을 건 이름표 뜯기 리벤지 매치를 펼친다.
오는 31일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 지석진과 양세찬의 1대1 이름표 뜯기 대결이 공개된다.
지석진은 지난해 12월 양세찬과의 이름표 뜯기 번외 대결에서 패배의 쓴맛을 봤다. 이후 설욕을 다짐해 온 그는 최근 사석에서 "양세찬과 다시 붙으면 가지고 놀 수 있다"고 말한 사실이 알려졌고, 이를 계기로 재대결이 성사됐다.
이번 대결은 별다른 장치 없이 몸으로 맞붙는 정통 1대1 이름표 뜯기 방식으로 진행된다. 대결이 시작되자 두 사람은 예상보다 치열한 승부를 펼쳤고, 상암동 일대는 긴장감으로 가득 찼다. 몸싸움이 격해지면서 뺨을 치고 로우킥을 주고받는 상황까지 벌어졌으며, 한 사람의 옷이 찢어질 정도의 접전이 이어졌다고. 이를 지켜보던 멤버들 역시 긴장의 끈을 놓지 못했다는 후문이다. 이날 레이스는 '예능인의 얼굴'에 어울리는 분장 소품을 착용한 뒤 증명사진을 완성하는 '얼굴로 증명하겠습니다'로 꾸며진다. 멤버들은 상암동 일대를 돌아다니는 '증명사진 트럭'을 찾아야 했고, 트럭 위치 정보가 담긴 핵심 힌트를 얻기 위해 미션에 나섰다.
미션은 '참참참' 게임으로 진행됐다. 더 많은 점수를 획득해야 하는 상황에서 지예은은 신들린 심리전으로 양세찬을 흔들었고, 양세찬은 자기 머리를 치며 자책하는 모습을 보여 웃음을 안겼다. 반면 유재석은 룰을 완벽하게 파악한 듯 자신만만한 태도를 보였지만 연이어 실패하며 멤버들의 원성을 샀다.
지석진과 양세찬의 이름표 뜯기 리벤지 매치와 상암동 트럭 추격전은 오는 31일 오후 6시 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
오는 31일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 지석진과 양세찬의 1대1 이름표 뜯기 대결이 공개된다.
지석진은 지난해 12월 양세찬과의 이름표 뜯기 번외 대결에서 패배의 쓴맛을 봤다. 이후 설욕을 다짐해 온 그는 최근 사석에서 "양세찬과 다시 붙으면 가지고 놀 수 있다"고 말한 사실이 알려졌고, 이를 계기로 재대결이 성사됐다.
이번 대결은 별다른 장치 없이 몸으로 맞붙는 정통 1대1 이름표 뜯기 방식으로 진행된다. 대결이 시작되자 두 사람은 예상보다 치열한 승부를 펼쳤고, 상암동 일대는 긴장감으로 가득 찼다. 몸싸움이 격해지면서 뺨을 치고 로우킥을 주고받는 상황까지 벌어졌으며, 한 사람의 옷이 찢어질 정도의 접전이 이어졌다고. 이를 지켜보던 멤버들 역시 긴장의 끈을 놓지 못했다는 후문이다. 이날 레이스는 '예능인의 얼굴'에 어울리는 분장 소품을 착용한 뒤 증명사진을 완성하는 '얼굴로 증명하겠습니다'로 꾸며진다. 멤버들은 상암동 일대를 돌아다니는 '증명사진 트럭'을 찾아야 했고, 트럭 위치 정보가 담긴 핵심 힌트를 얻기 위해 미션에 나섰다.
미션은 '참참참' 게임으로 진행됐다. 더 많은 점수를 획득해야 하는 상황에서 지예은은 신들린 심리전으로 양세찬을 흔들었고, 양세찬은 자기 머리를 치며 자책하는 모습을 보여 웃음을 안겼다. 반면 유재석은 룰을 완벽하게 파악한 듯 자신만만한 태도를 보였지만 연이어 실패하며 멤버들의 원성을 샀다.
지석진과 양세찬의 이름표 뜯기 리벤지 매치와 상암동 트럭 추격전은 오는 31일 오후 6시 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT