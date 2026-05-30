19기 현숙이 '나솔사계' 제작진에게 불만을 표했다./사진=19기 현숙 SNS

8기 현숙이 '나솔사계'에 출연했다./사진=ENA·SBS Plus 방송 화면 캡처

'나는 솔로' 19기 현숙(가명)이 '나솔사계' 제작진을 공개적으로 비판했다. 출연자의 일방적인 발언을 사실 확인 없이 방송에 내보내고, 사적인 사진까지 동의 없이 사용했다는 주장이다.19기 현숙은 지난 28일 자신의 SNS를 통해 "'나솔사계' 제작진 미쳤나?"라며 강한 불만을 쏟아냈다.앞서 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 8기 영수가 출연해 과거 연애 경험을 언급하는 과정에서 19기 현숙의 이름을 언급했다. 그는 제작진이 연애 경험을 묻자 "19기 현숙 님하고 연애했었다"고 말했고, 방송에는 현숙의 과거 출연 장면과 두 사람이 함께 찍은 인생네컷 사진이 자료 화면으로 사용됐다.방송 이후 현숙은 "사귀었다고 한 적 단 한 번도 없다"며 불편한 심경을 밝혔다. 이어 "설사 사귀었다고 하더라도 개인 SNS에 올리는 것과 방송에서 공개하는 것은 차원이 다른 문제"라고 지적했다.현숙은 "렉카도 아니고 방송국에서 이게 맞아? 해당 회차 방송 출연자도 아닌 일반인의 사진을 허락도 없이 함부로 퍼가서 당사자한테 팩트체크도 안 하고, 기정사실화 해버리고, 허락도 안 구하고 방송에 내보내는 게 무슨 짓이지?"라고 비판했다. 그러면서 "필터링 없이 내보낸 제작진의 문제가 크다"며 "사실 여부에 대해 당사자 확인도 없이 너무 개인적인 사진을 사용했다"고 주장했다.현숙은 과거 프로그램 출연 당시와는 상황이 다르다고 강조했다. 그는 "방송할 때야 계약 건이었으니 편집이든 뭐든 다 참았지만 이건 아니지 않나"라며 "남의 인생을 대체 뭐라고 생각하는 건지 모르겠다. 진짜 너무 화나고 눈물 난다"고 토로했다. 이어 "제작진 번호도 없어서 어디로 연락해야 할지도 모르겠다. 잠이 안 온다. 진짜 죽고 싶다. 이런 것도 고소할 수 있나"라고 적으며 정신적 고통을 호소했다.19기 현숙은 '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 의사인 그는 방송 이후 다이어트에 성공한 근황으로도 이목을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr