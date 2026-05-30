사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

씨야가 데뷔 20주년을 맞은 가운데 15년 만에 재결합을 한 이유를 밝혀 눈길을 끌었다.지난 29일 밤 10시 방송된 KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서는 정승환, 이석훈, 씨야, 김재환이 게스트로 참여해 풍성한 음악 토크를 나눈 모습이 그려졌다.이날 방송에서 첫 번째 순서로 등장한 정승환은 성시경과 함께 토이의 '좋은 사람'으로 호흡을 맞추며 미디엄 템포 무대에 대한 오랜 갈증을 해소했다. 성시경이 평소 정승환의 남다른 댄스 사랑을 언급하자 정승환은 춤에 대한 강한 열망을 드러냈으나 성시경은 "애절한 발라드 감성을 해칠 수 없다"며 재치 있게 만류해 웃음을 안겼다.과거 김조한, 윤도현과의 협업 무대를 회상한 정승환은 성공을 향해 발악하는 것처럼 보였다는 네티즌들의 측은한 반응을 전해 현장을 폭소케 했다. 또한 성시경의 진행 능력을 동경해 미래의 음악 프로그램 진행자를 꿈꾼다고 고백하며 즉석에서 성시경과 자리를 바꿔 능숙한 임시 진행을 선보이기도 했다.정승환과 성시경은 감미로운 노래가 끝난 직후 보이그룹 투어스의 안무를 청량하게 소화하며 반전 매력을 선사했다. 이어 정승환이 작사한 신곡의 가사를 살펴보던 성시경은 일상적이고 섬세한 표현을 날카롭게 포착해 연애 중이 아니냐는 의혹을 제기했다.당황한 정승환이 영화를 모티브로 삼았다고 다급히 해명하자 성시경은 가사로만 사랑을 쓰지 말고 부지런히 연애를 해야 한다며 "연애 진짜 열심히 해야 한다"며 "그러다 내 꼴 난다"라는 자조 섞인 조언을 건넸다. 성시경은 침대 방향까지 추궁하며 짓궂은 질문을 이어갔고 정승환은 연신 물만 들이켜며 티격태격하는 호흡을 완성했다.뒤이어 무대에 오른 이석훈은 무대에 설 때마다 밀려오는 긴장감을 극복하기 위해 역동적인 퍼포먼스를 시도했던 과거를 회상했다. 한결 날렵해진 성시경의 외모를 칭찬한 이석훈은 "과거 성시경의 인간적인 모습이 동료 발라드 가수들에게 일종의 안도감을 주는 핑계였는데 갑자기 세련되게 변해 당황스럽다"고 농담을 던졌다.이에 성시경이 "다이어트의 원조는 이석훈"이라고 치켜세우자 이석훈은 대학 시절 최고 몸무게가 100kg에 육박했던 사실과 데뷔를 앞두고 두 달 만에 36kg을 감량해 64kg에 도달했던 혹독한 일화를 공개했다. 당시 방울토마토, 달걀, 고구마, 샐러드로 구성된 소량의 식단으로 한 달 만에 15kg을 감량했다고 밝힌 이석훈은 이로 인해 신장 기능 저하와 노화 등의 심각한 부작용을 겪었다고 고백했다.이석훈은 "나이가 들수록 굶는 방식의 감량은 기초대사량을 저하시켜 역효과를 부른다"며 "근력 운동을 무조건 해야 한다"라고 시청자들에게 건강한 다이어트의 중요성을 신신당부했다. 성시경 역시 체중 관리가 주는 외로움을 토로하며 집에 들어온 파리에게 이름을 붙여주었던 슬픈 일화를 보태 실소를 자아냈다.그런가하면 데뷔 20주년을 맞아 15년 만에 완전체로 돌아온 그룹 씨야는 대표곡 '사랑의 인사'를 부르며 관객들을 순식간에 과거의 향수로 이끌었다. 성시경이 씨야의 음악이 풍미했던 시대를 회상하며 반가움을 표하자 남규리는 최근 멤버들과 직접 씨야 엔터테인먼트를 설립해 대표직을 맡았으며 이보람은 상무, 김연지는 전무로 재직 중이라는 놀라운 근황을 공유했다.데뷔 42일 만에 '여인의 향기'로 음악 방송 1위를 차지했던 과거를 떠올린 김연지는 밀려드는 일정에 치여 기쁨을 만끽할 겨를조차 없었다고 당시의 솔직한 심경을 털어놨다. 마지막 멤버로 팀에 합류했던 남규리는 가수의 꿈을 포기하려던 순간 기적적으로 연락을 받아 단 두 구절의 녹음 작업만으로 2주 만에 데뷔하게 된 극적인 일화를 전했다.이보람은 당초 기획했던 '얼굴 없는 가수' 콘셉트가 남규리의 독보적인 외모 덕분에 전면 수정되었다고 밝히며 남규리의 미모에 맞추기 위해 급히 성시경과 의논하며 병원을 찾았으나 단기간에 회복이 불가능하다는 진단을 받아 결국 날것의 상태로 활동할 수밖에 없었다고 덧붙여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 오랜 공백기와 재결합 지연의 원인에 대해 남규리는 "소속사가 서로 달라 소통하는 과정에서 예기치 못한 오해가 쌓였기 때문"이라고 고백했다.그러나 지난해 갑작스럽게 제안받은 무대에서 필요한 음원을 구하기 위해 이보람에게 한밤중에 전화를 걸었고 흔쾌히 도움을 준 이보람과 대화를 나누며 해묵은 앙금을 단번에 씻어냈다고 전했다. 팬들을 위해 20주년 기념 음반을 제작하자는 제안에 모든 멤버가 단숨에 동의했다는 씨야는 끈끈한 우정을 과시하며 뜻깊은 복귀 무대를 성공적으로 마무리했다. 마지막으로는 김재환이 무대를 꾸몄다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr