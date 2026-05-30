가수 하성운이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 21일부터 27일까지 '같이 여름 휴가 계획 짜고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 현재 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 출연 중이다. 또한 하성운은 오는 10월 17일부터 양일간 경기 고양시 킨텍스에서 개최되는 'NOL 페스티벌'에 참석할 예정이다.2위는 더보이즈 현재가 등극했다. 현재는 지난 7일 글로벌 프리미엄 스포츠 브랜드 케이스위스의 국내 첫 플래그십 스토어 ‘THE HOUSE OF COURT’ 오픈 기념 포토콜 행사에 참석했다.3위에는 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 최근 럭셔리 브랜드 캐나다구스(CANADAGOOSE)와 함께한 주연의 2026 봄/여름 컬렉션 화보가 공개됐다. 해당 화보에는 도시를 배경으로 여러 의상을 스타일리쉬하게 소화해낸 주연의 모습이 담겼다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 비 오는 날 같이 우산 쓰고 싶은 여자 가수는?', '비 오는 날 같이 우산 쓰고 싶은 남자 가수는?', '비 오는 날 같이 우산 쓰고 싶은 여자 트로트 가수는?', '비 오는 날 같이 우산 쓰고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr