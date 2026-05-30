지석진 / 사진=텐아시아 DB

'석삼플레이 시즌1'이 마지막 여행을 떠난다. / TV CHOSUN ‘석삼플레이 시즌1’

전회차 시청률 0%대를 기록한 '석삼플레이 시즌1'이 마지막 여행을 떠난다.30일 오후 7시 50분에 방송되는 TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1' 최종회에서는 미처 전하지 못했던 멤버들의 진솔한 속마음이 공개된다.마지막이라는 아쉬움에 이야기를 꺼낸 멤버들. 전소민이 "우리 또 언제 봐"라며 참았던 눈물을 보이고, 이미주 또한 아쉬움에 고개를 숙이자 늘 장난치던 오빠들의 눈가도 촉촉이 물든다. 이어 멤버들 간의 고백이 오간다.전소민은 이미주에게 "존재 자체가 힘이었다"라면서 애틋함을 드러내고, 이미주는 "상엽 오빠의 다정함이 힐링이었고, 석진 오빠가 혼신의 힘을 다해서 방송하는 것도 감동이었다"라는 감사를 전한다. 늘 동생들을 놀려도 중심을 잡아주던 맏형 지석진 역시 동생들에게 "좋았다"라고 진심을 말한다.그러나 감동도 잠시, 이상엽이 결국 폭발한다. 이상엽은 지석진을 향해 "왜 맨날 소민이, 미주만 물어보고 난 안 물어봐요!"라고 소리치며 그동안 쌓아온 서운함과 불만을 터트려 지석진을 놀라게 만든다.제작진은 "'석삼플레이 시즌1'의 마지막 여행이 시작된다"라며 "대미를 장식하는 만큼, 대본 없는 100% 리얼 무계획 여행 속에서 멤버들의 가장 솔직하고 인간적인 면모를 담아냈다"고 예고했다.한편, TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1' 최종회는 내일(30일) 오후 7시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr