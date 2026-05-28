사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 31기 상철과 광수가 단독 인터뷰를 통해 방송 이후 기수 내 출연자들 사이의 관계가 소원해졌다는 충격적인 비하인드 스토리를 전격 공개했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '31기 상철&광수 단독 인터뷰_제한된 1인칭 시점으로 본 31기'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 31기 상철과 광수가 출연해 최종 선택에서 짝을 찾지 못한 솔직한 심경과 촬영 당시의 압박감을 털어놓는 모습이 그려졌다.상철은 "촬영 직후까지만 해도 기수 내 분위기가 나쁘지 않았으나 본격적으로 방송이 시작되면서 기류가 변했다"고 털어놓으며 은근히 순자, 영숙, 옥순, 정희의 상태를 언급했다. 상철은 출연자들이 방송을 통해 본인의 모습뿐만 아니라 다른 출연자들의 숨겨진 행동이나 당시 상황들을 새로 접하게 되면서 감정이 격해지거나 오해가 생겨 현재는 사이가 다소 소원해진 것 같다고 언급해 씁쓸함을 자아냈다.촬영 당시 폭풍 눈물을 쏟아 화제를 모았던 광수 역시 눈물에 숨겨진 진짜 속마음을 고백했다. 광수가 당시 눈물을 흘렸던 이유는 극심한 스트레스와 압박감 때문이었다. 광수는 "어디서 소리를 지르거나 밖으로 나가서 스트레스를 풀 수 없는 제한된 환경이었던 데다 수많은 카메라의 시선이 지켜보고 있어 감정을 컨트롤해야 한다는 압박감이 컸다"고 설명했다. 광수는 "스트레스를 푸는 가장 자연스러운 방식이 눈물이었다"며 방송을 통해 자신의 모습을 객관적으로 마주하고 저게 나구나라는 생각을 해 울지 말걸 하는 아쉬움도 느꼈다고 덧붙였다.두 출연자는 솔로나라에서 미처 다 채우지 못한 이성에 대한 아쉬움도 솔직하게 고백했다. 광수는 영자에게 유독 큰 아쉬움을 느끼는 이유에 대해 "대화할 시간이 절대적으로 부족했기 때문"이라고 짚었다. 광수는 "촬영 당시 영자와 더 많은 이야기를 나누며 알아가고 싶었으나 주어진 상황 속에서 충분한 시간을 확보하지 못한 점이 큰 미련으로 남았다"고 밝혔다.이어 상철은 마지막까지 선택하려 했던 정희에 대한 애틋한 기억을 언급하는 한편 온라인상에서 불거진 하트 논란에 대해서도 직접 입을 열었다. 상철은 "개인 인스타그램 게시물 댓글에 하트를 누른 것이 특정 편을 들거나 비겁한 행동으로 해석될 줄 몰랐다"며 자신의 경솔했던 행동을 해명했다.실패의 아픔을 뒤로한 두 사람은 인터뷰 말미에 희망찬 근황과 결혼관을 공유했다. 상철은 "현재 좋은 소개팅을 통해 조심스럽게 만남을 이어가는 분이 있다"고 깜짝 고백해 현장의 축하를 받았다. 상철과 광수는 사랑과 결혼에 대한 한층 더 진솔하고 깊어진 생각들을 시청자들과 공유하며 인터뷰를 훈훈하게 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr