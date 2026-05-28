이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’

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‘옥탑방의 문제아들’ 가수 손태진이 오디션 우승 상금 6억 원으로 전셋집 이사를 했다고 밝혔다.28일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 손태진이 게스트로 출연해 바쁜 근황과 함께 경연 프로그램 비하인드를 전했다.현재 라디오 DJ부터 공연, 행사, 오디션 심사위원, 음악 프로그램 MC까지 소화 중이라는 손태진은 “공식 스케줄이 없는 날이 하루였다. 그날은 조만간 뭔가 잡히지 않을까 한다. 지금 바쁘게 있을 때 열심히 해야죠”라고 말했다.JTBC ‘팬텀싱어’와 MBN ‘불타는 트롯맨’ 우승으로 ‘오디션 2관왕’에 오른 그는 성공 비결에 대해 “운이 50% 이상은 되는 것 같다. 대진운도 있고 만나게 되는 노래들도 있다”고 밝혔다. 이어 “가장 중요한 건 특색이 있어야 되는 것 같다. 빨리 나만의 색깔을 찾는 게 중요하다”고 덧붙였다.치열했던 경연 당시를 떠올리기도 했다. 손태진은 “당시 스트레스로 키가 186cm인데 68kg까지 빠졌다”고 고백했다.특히 시선을 모은 건 역대급 우승 상금 이야기였다. 손태진은 “‘팬텀싱어’ 때는 상금이 1억이었는데 4명이 나눠 가졌다. ‘불타는 트롯맨’은 역대 경연 사상 최대 금액이었다. 그 당시에 6억 2천 8백만 원 정도였다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.이어 상금 사용처에 대해 “일부 금액은 기부도 하고 한 2년 동안 그대로 통장에 보관했다”며 “가만히 두다가 제가 반전세였는데 상금을 보태서 전셋집으로 이사했다”고 전했다.또 손태진은 가수 심수봉과의 특별한 가족 관계도 공개했다. 그는 “심수봉 선생님이 제 이모할머니다. 아버지의 어머니의 막냇동생이다”라고 설명했다.이어 ‘불타는 트롯맨’ 당시 심수봉의 대표곡인 ‘백만송이 장미’를 불렀던 일을 떠올리며 “오히려 더 냉정하게 심사평을 해주셨다”고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr