오상진, 김소영 부부가 '편스토랑'에 출연한다. /사진=텐아시아DB

'편스토랑'에 오상진, 김소영 부부가 출연한다. / 사진제공=KBS

'신상출시 편스토랑' 오상진이 김소영에게 발 마사지를 해주는 모습이 공개된다.29일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 오상진이 촬영 당시 둘째 출산을 앞둔 상태였던 아내 김소영을 위해 특별한 하루를 준비한다.이날 공개되는 VCR 속 오상진은 김소영 앞에서 무릎을 꿇었다. 알고 보니 출산이 코앞으로 다가온 김소영을 위해 제대로 발 마사지를 해주고 싶었던 것. 특히 오상진은 임산부 마사지에 필요한 혈자리까지 공부한 모습을 보여줘 감탄을 자아냈다.또 오상진과 김소영은 과거 열애설이 보도됐던 당시를 떠올리며 비하인드 스토리를 공개한다. 특히 예상치 못한 장소에서 찍힌 파파라치 사진과 함께, 보도 직후 두 사람이 엇갈린 반응을 보였다고 해 관심을 끈다.한편 이날 방송에서는 김소영의 둘째 출산 날, 긴박했던 하루가 공개된다. 오상진과 70억 CEO 아내 김소영의 특별한 하루를 담은 '편스토랑'은 이날 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr