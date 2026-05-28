사진 = 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일밤' 캡처

사진 = 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일밤' 캡처

그룹 몬스타엑스 멤버 셔누와 형원이 극과 극 성격 차이에서 오는 독특한 팀 내 비하인드 스토리를 전격 공개했다.가수 조현아가 운영하는 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일밤'에서는 '엄마 한 명만 골라 봐 사위 될 사람이야 상견례 날짜 잡아야 하니까 서둘러'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 형원과 셔누는 워터밤 출연할 것이냐는 조현아 질문에 출연을 할 것이라 했다. 이어 의상을 묻던 조현아는 "혹시 의상이 없는거 아니냐"고 했고 셔누는 원가 절감을 위해 최소화한다고 해 웃음을 자아냈다. 옆에 있던 형원은 "셔누 형은 몸이 옷"이라고 극찬했다.형원은 자신의 독특한 신체 체질로 인해 무대 위에서 뜻밖의 오해를 받았던 억울한 고충을 털어놨다. 형원은 "체질상 땀이 신기하게도 목 밑으로만 난다"고 설명했다. 이로 인해 무대 위에서 몸이 부서져라 열심히 춤을 추고 난 후에도 얼굴에는 땀이 잘 나지 않아 동료 멤버들로부터 평소에 무대를 열심히 안 하느냐는 황당한 오해를 받기도 했다며 서운함을 토로했다.멤버들의 억울한 오해에 이어 팀 내에서 유독 장난의 표적이 되는 형원의 눈물겨운 몰이 문화에 대한 내막도 밝혀졌다. 형원은 멤버들이 자신을 자주 놀리는 이유에 대해 단순히 놀림을 당했을 때 반응하는 모습이 재밌기 때문이라고 짚었다. 연습실에 들어올 때 걷는 모습이 마음에 안 든다고 지적당하거나 의견을 낼 때 중립적인 태도를 보이면 의견을 안 낸다고 타박을 받는 등 사소한 것들로부터 몰이가 시작된다는 설명이다. 형원은 멤버들이 자신을 너무 좋아하기 때문에 나타나는 일종의 애정 표현이라며 긍정적인 면모를 보였다.반면 팀의 리더인 셔누는 이러한 멤버들의 장난에서 철저히 배제된다고 밝혀 대조를 이뤘다. 셔누는 형과 동생이라는 관계적인 측면도 존재하지만 본인이 멤버들의 놀이에 참여하면 순간 분위기가 어색해지거나 재미가 반감된다고 느껴 스스로 몰이에서 빠지는 편이라고 설명했다.반면 형원은 멤버들이 놀릴 때마다 즉각적이고 확실한 반응을 보여주어 멤버들 사이에서 가장 놀릴 맛이 나는 멤버로 통한다고 덧붙였다. 실제 성격에 대해서도 형원은 본인이 다소 예민한 편이라고 밝힌 반면 셔누는 상대적으로 무던하고 무덤덤한 편이라며 서로 정반대의 성향을 지니고 있음을 인정했다.두 사람은 신곡 활동에 대한 비하인드 스토리와 시선을 사로잡는 포인트 안무를 직접 선보이는가 하면 각자의 솔로곡에 담긴 불과 물이라는 깊은 의미를 설명해 음악적 열정을 드러냈다. 또한 평소의 음악 취향과 숙소 생활 속 지각비 벌금 제도, 쉬는 날의 일상, 여행 계획 등 팬들이 궁금해할 만한 소소한 주제로 조현아와 유쾌한 소통을 이어갔다. 두 사람은 차분하면서도 끈끈한 팀워크를 과시하며 팬들을 향한 진심 어린 감사 인사와 함께 다가올 월드 투어에 대한 뜨거운 포부를 전하며 토크쇼를 훈훈하게 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr