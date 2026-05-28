사진 = '일일칠-부승관의 비비디바비디부' 유튜브 채널 캡처

사진 = '일일칠-부승관의 비비디바비디부' 유튜브 채널 캡처

그룹 르세라핌 멤버 채원과 은채가 선배 가수 승관과의 남다른 케미스트리를 발산하며 컴백 비하인드 스토리를 가감 없이 공개했다.유튜브 채널 '일일칠-부승관의 비비디바비디부'에서는 '은채야, 코디 언니랑 싸웠어? 자비 없는 세남매 하우스'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 세븐틴 승관이 진행하는 자리에 르세라핌의 채채즈로 불리는 채원과 은채가 게스트로 출연해 신곡 홍보와 함께 유쾌한 토크를 나누는 모습이 그려졌다.승관은 과거 은채가 음악방송 MC로 활약할 당시 다소 파격적인 의상을 입었던 날을 회상했다. 승관은 은채와 아주 친하지 않았던 시절 분위기를 띄우기 위해 농담 삼아 "코디 언니랑 싸웠냐고 물었던 적이 있다"며 실제 갈등과는 무관한 재미있는 일화를 소개해 현장을 웃음바다로 만들었다.이어 르세라핌의 신곡에 대한 이야기와 활동 비하인드가 본격적으로 다뤄졌다. 채원은 뮤직비디오 촬영 도중 겪었던 뜻밖의 고충을 토로해 눈길을 끌었다.채원이 뮤직비디오 촬영 중 현타를 느꼈던 이유는 다소 무서운 느낌의 콘셉트 속에서 괴상한 춤을 춰야 하는 장면이 있었기 때문이다.채원은 "해당 장면을 제대로 완벽하게 해내야 촬영이 빨리 끝날 수 있다는 생각에 멤버들과 진지하게 임했지만 막상 동작을 연습하고 촬영하는 과정에서 스스로 민망함을 감출 수 없어 현타가 왔다"고 설명했다.또 현장에서는 르세라핌만의 독특하고 호기심을 자극하는 곡 제목 선정 방식도 집중 조명됐다. 승관은 르세라핌이 단순히 평범한 단어를 사용하는 것이 아니라 '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내'나 'UNFORGIVEN'처럼 듣는 이로 하여금 이게 무슨 뜻이지 하며 다시 한번 인터넷에 찾아보게 만드는 매력적인 방식을 쓴다고 특징을 짚었다. 외모에 대한 솔직한 자가 진단도 이어졌다.채원은 자신의 외모가 말랑말랑하고 순한 두부상인지 이목구비가 뚜렷한 아랍상인지 묻는 질문에 "아랍상은 확실히 아닌 것 같다"고 답했다. 대체로 두부상이라는 평가가 많지만 본인 스스로는 눈매를 보면 약간 진한 편이라고 느끼고 있어 두 가지 이미지가 반반 섞인 것 같다고 외모 평가를 내려 재미를 더했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr