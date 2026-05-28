사진 = '' 유튜브 채널 캡처

사진 = '' 유튜브 채널 캡처

오는 6월 비연예인 남성과 비공개 결혼식을 올리는 배우 문채원이 웨딩 촬영을 목표로 일주일간 진행한 단기 체중 감량 비법과 함께 과거 드라마 촬영 시절의 혹독했던 비하인드 스토리를 전했다.배우 문채원이 운영하는 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에서는 '악의 꽃 시절 뼈말라 됐던 문채원 다이어트 비법 대공개 (+식단 공개)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 문채원은 "일주일 동안 어떤 음식을 선택하든 상관없이 철저하게 양만 제한하면 스트레스 없이 체중을 조절할 수 있다"며 손을 활용한 직관적인 계량 식단법을 제시했다.이 비법에 따르면 탄수화물은 한 끼에 느슨하게 쥔 한쪽 주먹 크기만큼 섭취하면 되며, 쌀밥에만 국한하지 않고 식빵이나 떡, 밤 등으로 대체해도 무방하다.문채원은 체중 감량 시에도 탄수화물을 무작정 끊어서는 안 된다고 힘주어 말하며 "특히 여자분들은 충분한 양을 먹어주지 않으면 여러 가지 호르몬 문제가 생긴다고 의사 선생님께 들었다"라고 건강한 식이요법의 필수성을 역설했다.이어 단백질은 손가락을 모은 주먹 크기 정도로 맞추고, 포만감을 더해줄 채소는 양손에 가득 차는 분량만큼 섭취하되 양념이 가미된 나물류는 기준치의 절반으로 줄여야 한다고 덧붙였다.더불어 고칼로리 별식은 엄지손가락 크기만큼만 맛을 보며 제어하고 성분을 일일이 확인하기 번거로울 때는 식품 자체의 묵직한 무게감을 비교해 살이 찌는 유무를 판단하는 자신만의 생활 속 노하우와 다이어트용 라면 조리법을 공유했다.이러한 식단 관리법의 효과를 증명하는 일화로 문채원은 과거 드라마 '악의 꽃'에 출연했을 당시 극단적으로 몸무게를 줄여야 했던 경험담을 털어놓았다. 작품 시작 전 이미 평소보다 2kg에서 3kg가량 체중을 줄인 상태였음에도 초반 화면에서 상대 배우인 이준기보다 체격이 있어 보이는 결과를 확인하고 충격을 받았다고 회상했다.문채원은 이에 자극을 받아 3회 방영 시점부터 대대적인 다이어트에 돌입해 결국 체중을 45kg까지 떨어뜨렸다고 고백했다. 감량이 최고조에 달했던 10회 촬영 당시에는 현장에서 특별한 연기 결함이 없음에도 촬영 사인이 쉽게 나지 않아 의아함을 느꼈던 순간을 떠올렸다.문채원은 "감독님이 나를 부르시더니 '살 그만 빼도 될 것 같다. 볼이 너무 홀쭉하게 나온다'라고 하시더라"며 당시 상황을 전했다. 모니터 화면에 안면 음영이 너무 깊게 패어 나오자 조명 감독이 불빛을 새로 배치해 꺼진 볼 부분을 억지로 채워 넣으려 애썼을 정도로 뼈만 남은 상태였다는 설명이다.이번 웨딩 촬영을 위해서도 과거의 기억을 되살려 식단을 조절하고 1년간 쉬었던 필라테스를 재개해 복부와 등 근육을 강화했다는 문채원은 영상 마지막 부분에 순백의 웨딩드레스를 차려입고 우아한 자태로 촬영에 임하는 현장을 살짝 공개해 팬들의 찬사를 이끌어냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr