이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘SBS Plus 스플스’

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‘나는 솔로’ 31기 경수와 순자가 현실 커플 근황은 물론, 안경원 루머에 대해서도 직접 입을 열었다.28일 ‘SBS Plus 스플스’ 채널에는 “[#솔로리액션] 느좋 공유와 사랑 이야기할 사람~? #31기경수 #31기순자 #31기영자 #31기영수ㅣ #나는솔로31기”라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 31기 출연자 경수, 순자, 영자, 영수가 출연해 방송 이후 이야기를 전했다.현재 근황을 묻자 순자는 “여전히 지금 회사에서 계속 출근하면서 일을 하고 있다. 대신에 헬스장에 못 나가서 운동을 방송 이후로 계속 쉬고 있다”고 말했다.경수 역시 안경원을 계속 운영 중이라고 밝혔다. 그는 “초반에 정말 뜨거운 관심을 주셔서 단골 고객님들을 놓치는 상황들이 생겨서 어쩔 수 없이 잠시 예약제로 돌렸다”고 설명했다.이어 “사실 작년과 비교했을 때 매출 차이가 크게 있지는 않다. 너무 크게 노출이 돼서 생각지도 못하게 많은 분들이 구경을 오셨다”며 “통유리로 돼있는데 시선이 무서워서 거길 가렸다. 그러면서 예약제로 일부러 돌려서 실제로 진짜 필요하신 분들이 오실 수 있게 일부러 바꿔놓은 거라 약간의 루머가 섞여서 해명하고 싶었다”고 털어놨다.이에 순자는 “원래 (경수가) 능력 있는 사람이고, 파리 날리고 그래서 ‘나솔’에 나온 게 아니었다. 원래도 잘됐다”고 덧붙이며 경수에 대한 존중을 드러냈다.두 사람은 현재 현실 커플이라고도 밝혔다. 제작진이 “경수 순자 현커이신가요?”라고 묻자 순자는 “손이라도 잡아”라고 말했고, 경수는 “지금은 현커”라고 답했다.이어 경수는 “뭔가 자연스럽게 그냥 만나는 사이가 된 것 같다”고 했고, 순자는 “언제 사귀자 이런 거는 안 했고 그래서 저희는 사실 지금 며칠 됐는지 옥수동 커플(30기 옥순 영수)처럼 날짜를 모른다”고 이야기했다.최근 데이트 비하인드도 공개됐다. 경수는 “그놈의 바다 최근에 갔다 왔다. 서해 쪽을 갔다. 카페를 갔는데”라고 운을 뗐고, 순자는 “모자랑 마스크를 다 끼고 이제 아예 아무도 못 알아보겠다 싶었다”고 말했다.이어 경수는 “거기에 어떤 커플이 노트북을 켜놓고 저희를 보고 있더라. 그거를 제가 찍어줬다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.또 순자보다 더 조심스러워진 현재 모습도 전했다. 제작진이 “순자 님이 엄청 좋아하셨는데 지금은 어떠신가요?”라고 묻자 경수는 “안 보이세요? 기를 못 피고 살고 있다”고 답했다. 영자가 “지금 어깨가 움츠러든 게 보이시죠?”라고 거들자, 경수는 “제가 방송을 매화 해명하고 있다”고 말했다.이에 순자는 “그리고 방영 전부터도 그 사실 나오자마자부터 둘이서 카페 가서 11~12시까지 대화를 했다. 거기서 해명을 계속 했다”고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr