사진 = 유튜브 채널 '김승혜'
사진 = 유튜브 채널 '김승혜'
임신 중인 개그우먼 김승혜가 갑작스러운 출혈 증상으로 병원을 찾았던 당시 상황을 전했다.

28일 ‘김승혜’ 채널에는 ‘피비침 때문에 병원 다녀왔어요’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김승혜는 병원으로 이동하던 중 “화장실을 다녀왔는데 피인지 갈색 혈인지 조금 묻어나왔다”며 “병원에 문의했더니 오늘 바로 오는 게 좋다고 해서 가보려 한다”고 말했다.

이어 산부인과를 찾은 그는 임신 19주 차 태동 검사를 진행했다. 김승혜는 “아직 태동이 느껴지지 않아서 무섭고 긴장된다”고 솔직한 심경을 털어놨다.
사진 = 유튜브 채널 '김승혜'
사진 = 유튜브 채널 '김승혜'
검사를 마친 뒤에는 안도한 모습을 보였다. 김승혜는 “처음 겪는 일이라 정말 겁이 났다”며 “선생님께서 자궁경부나 점막에 작은 혹이 있어서 약간의 출혈은 있을 수 있다고 하셨다. 심하게 피가 나는 상황이 아니면 괜찮다고 설명해주셨다”고 전했다.

이어 “태동 검사 결과도 좋았고 초음파로 본 둥이도 건강했다”며 “손가락 다섯 개를 다 보여주더라”고 웃었다.

또 그는 “다음 주면 20주 차인데 아직 태동은 못 느끼고 있다”며 “아기가 조금 큰 편이라 곧 태동을 느낄 수 있을 거라고 하셨다. 어떤 느낌일지 궁금하다”고 기대감을 드러냈다.

끝으로 김승혜는 “걱정했던 것보다 병원도 잘 다녀왔고 둥이도 건강해서 다행이다”이라며 안심한 모습을 보였다.

한편, 김승혜는 김해준과 2024년 10월 결혼하며 개그계 23호 부부로 화제를 모은 바 있다. 이후 김승혜는 최근 두 번의 화학적 유산 끝에 건강한 딸 임신 소식을 밝혀 많은 축하를 받았다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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