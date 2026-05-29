이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김승혜'

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임신 중인 개그우먼 김승혜가 갑작스러운 출혈 증상으로 병원을 찾았던 당시 상황을 전했다.28일 ‘김승혜’ 채널에는 ‘피비침 때문에 병원 다녀왔어요’라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김승혜는 병원으로 이동하던 중 “화장실을 다녀왔는데 피인지 갈색 혈인지 조금 묻어나왔다”며 “병원에 문의했더니 오늘 바로 오는 게 좋다고 해서 가보려 한다”고 말했다.이어 산부인과를 찾은 그는 임신 19주 차 태동 검사를 진행했다. 김승혜는 “아직 태동이 느껴지지 않아서 무섭고 긴장된다”고 솔직한 심경을 털어놨다.검사를 마친 뒤에는 안도한 모습을 보였다. 김승혜는 “처음 겪는 일이라 정말 겁이 났다”며 “선생님께서 자궁경부나 점막에 작은 혹이 있어서 약간의 출혈은 있을 수 있다고 하셨다. 심하게 피가 나는 상황이 아니면 괜찮다고 설명해주셨다”고 전했다.이어 “태동 검사 결과도 좋았고 초음파로 본 둥이도 건강했다”며 “손가락 다섯 개를 다 보여주더라”고 웃었다.또 그는 “다음 주면 20주 차인데 아직 태동은 못 느끼고 있다”며 “아기가 조금 큰 편이라 곧 태동을 느낄 수 있을 거라고 하셨다. 어떤 느낌일지 궁금하다”고 기대감을 드러냈다.끝으로 김승혜는 “걱정했던 것보다 병원도 잘 다녀왔고 둥이도 건강해서 다행이다”이라며 안심한 모습을 보였다.한편, 김승혜는 김해준과 2024년 10월 결혼하며 개그계 23호 부부로 화제를 모은 바 있다. 이후 김승혜는 최근 두 번의 화학적 유산 끝에 건강한 딸 임신 소식을 밝혀 많은 축하를 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr