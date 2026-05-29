'와일드 씽'에 출연한 배우 엄태구. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 엄태구가 영화 '와일드 씽'(감독 손태곤) 속 래퍼 캐릭터를 소화하기 위해 JYP엔터테인먼트에서 연습생처럼 5개월간 랩과 춤을 배웠다고 밝혔다.28일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '와일드 씽'에 출연한 배우 엄태구를 만났다. '와일드 씽'은 한때 잘나갔던 3인조 혼성그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 놓치지 않기 위해 좌충우돌하는 이야기다. 엄태구는 트라이앵글 메인래퍼지만 3인자인 구상구를 연기했다. 현재는 빚더미에 앉은 채 보험 설계사로 근근이 버티고 있는 인물이다.엄태구는 "랩은 JYP에 가서 배웠고, 춤은 안무 선생님이 계신 곳에 가서 배웠다. 최대한 열심히 하려고 했다"고 준비 과정을 밝혔다. 그는 "안무와 랩을 다 합치면 총 촬영 기간까지 약 5개월 정도연습했다"며 "어차피 설정이 랩을 그렇게 잘하는 캐릭터가 아니어서, 5개월 동안 최선을 다하면 자연스럽게 '못하는 모습'이 나타날 것 같아 무조건 최선을 다했다"고 말했다.연습 과정에서의 비하인드도 털어놨다. 엄태구는 "JYP의 랩 선생님이 잘 가르쳐 주셨는데, 처음에는 랩할 때 고개를 못 들었다"며 "선생님 제스처를 흉내 내다 보니 나도 모르게 평소 대화할 때도 그 제스처가 나와서 서로 웃었던 기억이 있다"고 전했다. 이어 "신기했던 건 부스에서 선생님과 랩할 때는 신나게 하는데, 그 문을 나오면 모든 게 다 어색해지는 걸 항상 경험했다"고 돌아봤다. 그러면서 "선생님이 영상을 찍어줬는데 회사에도 안 보여줬다"며 쑥스러워해 웃음을 자아냈다.엄태구는 "랩 선생님은 첫날부터 웃으면서 계속 칭찬만 해주셨다"며 고마워했다. 이어 "잘 못하는데 열심히 해서 그런 것 같기도 하다. 하지만 선생님과 연습하는 게 재밌었다. 저도 막 지르다 보니 스트레스가 풀리기도 했다"고 전했다.엄태구는 상구의 랩을 직접 작사하기도 했다고. 그는 "극 중 상구가 적은 가사는 제가 랩 선생님과 같이 만든 가사다. 제가 이야기를 쓰면 선생님이 라임을 맞춰줬다. 같이 작업해서 (크레딧에) 등록하게 됐다"고 밝혔다.'와일드 씽'은 오는 6월 3일 극장에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr