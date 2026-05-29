나영석 PD가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

이광수, 김우빈, 도경수가 목장 생활에 도전한다./사진=tvN 제공

이광수, 김우빈, 도경수가 나영석 PD가 연출한 새 예능을 통해 목장 생활에 도전한다.6월 19일 첫 방송 되는 tvN 예능 콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장 '콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장(연출 나영석, 하무성, 심은정)'(이하 '콩콩팜팜')은 제주도에서 펼쳐지는 세 사람의 팜스테이를 담은 프로그램이다.공개된 첫 티저 영상에는 목장에서 좌충우돌하는 세 사람의 모습이 담겼다. 목장 식구들과 식사하던 중 방목장의 소가 탈출했다는 소식을 듣게 되면서 예상치 못한 상황이 펼쳐진다.갑작스러운 소식에 이광수, 김우빈, 도경수는 당황한 표정을 감추지 못했고, 자연스럽게 시선은 목장 대표에게 향했다. 하지만 목장 대표 역시 "묶었었는데 이게 풀어졌나?"라며 놀란 반응을 보였다. 세 사람의 긴장감과 달리 방목장의 소들은 열린 울타리 밖을 자유롭게 돌아다니며 웃음을 자아냈다.함께 공개된 포스터에서는 세 사람이 카우보이모자와 작업복, 장화 차림으로 목장 분위기에 녹아든 모습을 보여줬다. 처음 접하는 목장 일 속에서 어떤 에피소드를 만들어낼지 관심이 쏠린다.'콩콩팜팜'은 다음 달 19일 오후 8시 35분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr