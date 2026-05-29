나영석 PD가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB
나영석 PD가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB
이광수, 김우빈, 도경수가 나영석 PD가 연출한 새 예능을 통해 목장 생활에 도전한다.

6월 19일 첫 방송 되는 tvN 예능 콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장 '콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장(연출 나영석, 하무성, 심은정)'(이하 '콩콩팜팜')은 제주도에서 펼쳐지는 세 사람의 팜스테이를 담은 프로그램이다.

공개된 첫 티저 영상에는 목장에서 좌충우돌하는 세 사람의 모습이 담겼다. 목장 식구들과 식사하던 중 방목장의 소가 탈출했다는 소식을 듣게 되면서 예상치 못한 상황이 펼쳐진다.
이광수, 김우빈, 도경수가 목장 생활에 도전한다./사진=tvN 제공
이광수, 김우빈, 도경수가 목장 생활에 도전한다./사진=tvN 제공
갑작스러운 소식에 이광수, 김우빈, 도경수는 당황한 표정을 감추지 못했고, 자연스럽게 시선은 목장 대표에게 향했다. 하지만 목장 대표 역시 "묶었었는데 이게 풀어졌나?"라며 놀란 반응을 보였다. 세 사람의 긴장감과 달리 방목장의 소들은 열린 울타리 밖을 자유롭게 돌아다니며 웃음을 자아냈다.

함께 공개된 포스터에서는 세 사람이 카우보이모자와 작업복, 장화 차림으로 목장 분위기에 녹아든 모습을 보여줬다. 처음 접하는 목장 일 속에서 어떤 에피소드를 만들어낼지 관심이 쏠린다.

'콩콩팜팜'은 다음 달 19일 오후 8시 35분 첫 방송 된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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