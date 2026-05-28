안리원, 이혜원 / 사진 = 이혜원 SNS

축구선수 안정환의 아내 이혜원이 딸 리원 양과 트윈룩을 맞춰 입은 모습을 공개했다.28일 이혜원은 자신의 SNS에 "꼬마가 언제 이렇게 커서 대학을 졸업했다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 이혜원은 딸 리원 양과 화이트 원피스와 구두를 맞춰 착용한 채 똑 닮은 미모를 자랑했다. 두 사람은 벽 하나를 사이에 둔 상태로 서로를 마주보며 사랑스러움을 자아냈다.이혜원은 "늘 감사하다. 아이들에게도 안느에게도. 모두 수고해서 만든 일이다. 너무 자랑스럽다"며 "대단한 건 아니지만 한 걸음 한 걸음 나아가는 중이라 칭찬이 필요한 것 같다"고 심경을 밝혔다. 이어 "이제 2번 남았다. 안느 파이팅"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.해당 사진을 본 누리꾼들은 "진짜 쌍둥이인 줄", "너무 예쁘게 잘 컸다" 등 두 사람의 높은 외모 싱크로율에 놀라움을 표했다.앞서 안정환은 딸 리원 양과 아들 리환 군의 이름에 담긴 에피소드를 공개한 바 있다. 그는 과거 한 방송에서 "딸의 이름은 '리틀 혜원'의 줄임말인 리원, 아들의 이름은 '리틀 정환'의 줄임말인 리환이다"라고 밝혀 가족에 대한 애틋한 사랑을 표하기도 했다.한편, 이혜원은 2001년 안정환과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 안정환은 아들 리환 군과 함께 MBC '일밤 - 아빠! 어디가?'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 리원 양은 미국 뉴욕대를 졸업했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr