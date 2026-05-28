손태진과 아버지의 부전자전 영어실력이 공개된다./사진제공=KBS

손태진과 아버지의 부전자전 영어실력이 공개된다./사진제공=KBS

서울대학교 출신 가수 손태진이 아버지와 부전자전 유창한 영어 실력을 공개한다.오는 29일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 손태진이 출연한다. 앞서 손태진은 ‘편스토랑’을 통해 생애 첫 독립 하우스와 함께 반전 매력을 공개했다. 무엇보다 눈 뜨자마자 국제뉴스부터 체크하고 영어, 중국어, 불어 등 다양한 언어까지 유창하게 구사하는 ‘엘리트’ 면모로 화제를 모았다.이날 손태진은 이른 아침부터 아버지와 함께 노량진 수산시장을 찾는다. VCR 속 손태진과 아버지와의 대화에 ‘편스토랑’ 식구들은 깜짝 놀란다. 손태진의 중저음의 목소리가 아버지와 똑같았기 때문이다.장을 보던 손태진 부자는 외국인 손님들과 마주친다. 외국인들이 궁금한 것들을 물어보자 손태진의 아버지는 머뭇거림 없이 영어로 외국인들과 프리 토킹을 시작한다. 이어 손태진은 아버지보다 더 능숙한 영어로 대화를 나누며 도움을 준다.손태진의 아버지는 “해외 생활을 45년 정도 했다”며 “해외에서 개인 사업도 했다”고 밝힌다. 손태진도 어릴 때부터 해외에서 거주하며 영어, 중국어, 이탈리아어 등을 자연스럽게 익혔다고 설명한다.노량진 수산시장에서는 수많은 상인들 외에도 외국인 등 국적 불문 많은 사람들이 손태진을 알아보며 그의 인기를 입증한다. 이에 손태진은 수산시장에서 생애 첫 버스킹까지 도전한다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr