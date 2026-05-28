주호민 / 사진 = SPNS TV 유튜브 채널

웹툰작가 겸 방송인 주호민이 특수교사 고소 사건 3년 만에 심경을 고백했다.27일 유튜브 채널 'SPNS TV'에는 '주 작가님의 나락 경험담'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 주호민은 "나락에 가면 어떤 느낌이냐"는 진행자의 돌직구 질문에 "2023년 7월 아이 관련한 뉴스가 나오면서 '갑질 학부모'가 됐다. 그때부터 방송 일도 뜸해지고 언급하기도 어려운 사람이 돼버렸다"고 털어놨다.그는 "처음에는 부정한다. '이건 사람들이 잘못 알고 있는 거고, 내가 해명하면 알아들을 것이다'라고 생각하게 된다"면서도 "근데 내가 수습할 수 있는 단계를 넘어가는 상황이 있다. 언론, 유튜브에서 다루기 시작하면서 사방에서 두들겨 맞는다. 웅크리고 있을 수밖에 없다"고 설명했다.그는 지속적인 우울감을 토로하며 "사람들은 모든 일이 여러 면이 있지 않나. 그런데 그런 걸 딱히 볼 생각은 없고 '나쁜 놈, 이상한 놈, 겉과 속이 다른 놈'이 돼서 끝난 거다"라고 고백하며 눈시울을 붉혔다. 이어 "지금은 어쩔 수 없단 생각이 들고 그 상태에서 내가 할 수 있는 일을 찾아서 하는 거다"라고 덧붙였다.그러면서도 그는 "가장 좋은 건 (내가) 아티스트지 않나. 그것들을 승화시키는 거다"라며 "그러나 아직은 진행 중인 사건이고 이 일이 마무리되지 않았기 때문에 언젠가는 이걸 작품으로 승화시킬 생각은 항상 있다"고 밝혔다.한편, 주호민은 2022년 특수교사 A씨가 당시 9세 발달장애가 있는 자신의 아들에게 정서적 학대를 가했다고 주장하며 고소했다. 당시 그는 아들의 옷에 숨긴 녹음기로 확보한 녹취를 증거로 제출한 바 있다. 1심 재판부는 A씨에게 벌급 200만 원 선고유예 판결을 내놨으나 항소심 재판부는 통신비밀보호법상 '공개되지 않은 타인 간 대화'를 침해했다며 해당 녹취를 증거로 채택하지 않고 A씨에게 무죄를 선고했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr