'남의 집 귀한 가족'에 출연하는 박미선, 이봉원 부부 / 사진제공=MBN

'남의 집 귀한 가족'에 출연하는 박미선, 이봉원 부부 / 사진제공=MBN

개그우먼 박미선이 '남의 집 귀한 가족'에서 투병기를 털어놓는다.MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'(이하 '귀한 가족')은 28일 MBN 공식 유튜브 채널을 통해 박미선·이봉원 부부의 이야기가 담긴 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 유방암 투병 후 건강한 모습으로 첫 예능 복귀에 나선 박미선과 그의 곁을 지킨 이봉원의 모습이 담겼다.영상에서 박미선은 암 진단 당시를 떠올리며 "방송 녹화 중에 병원에서 전화가 왔다. 정확하게 얘기를 안 해주는데 느낌이 이상한 건 알지 않냐. 녹화가 눈에 잘 안 들어오더라. 다음 날 병원에 가서 확인하고 저의 첫 마디가 '저 이제 어떻게 해야 하죠?'였다"고 말했다.이어 그는 "방송 스케줄이 너무 밀려있어서 방송을 먼저 걱정한 거다. 수술하고 방사선 치료만 하면 될 줄 알았는데, 열어보니까 임파에 전이가 돼서 항암과 방사선 치료를 했다"고 털어놨다.16번의 항암 치료를 견뎌낸 박미선은 현재 건강 상태에 대해서도 밝혔다. 박미선은 "치료는 완전히 끝났고 약은 계속 먹고 있고 주기적으로 검사하고 있다"고 설명했다. 또 남편 이봉원은 "당사자보다 힘든 건 없다. 짜증도 생기고 히스테리도 생길 법도 한데 그런 와중에도 열심히 치료해 보자고 긍정적인 마인드로 접근하니 많이 좋아졌다"고 말해 눈길을 끌었다.'귀한 가족'은 스타 가족들의 일상을 통해 웃음과 갈등, 사랑과 화해를 담아내는 가족 관찰 리얼리티 프로그램이다. 다음 달 2일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr