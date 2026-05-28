배우 구교환 / 사진=쇼박스

배우 구교환 / 사진=쇼박스

배우 구교환이 화제가 됐던 고윤정과의 포옹신에 대해 언급했다.28일 서울시 삼청동의 한 카페에서 영화 '군체'의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다.영화 '군체'(감독 연상호)는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다. 구교환은 극 중 감염사태를 일으킨 생물학 박사 서영철로 분했다.이날 구교환은 최근 종영한 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 대해서도 언급했다. 구교환은 "대사 한 글자도 놓치기 싫었다"며 "배우로서도 발전하는 순간이었다. 새로운 발성으로, 밉지만 더 하이톤으로 가려고 했고 대사를 더 씹어 치듯 전달하려 했다"고 말했다.이어 구교환은 "제가 기존에 운영해왔던 발성법도 하나하나 바꿔가면서 작가님의 소중한 단어들을 잘 전달해드리자는 생각이었다"며 "어미나 단어가 조금이라도 놓치고 지나가는 느낌이 있으면 감독님께 다시 부탁드리기도 했다. 오케이가 났는데도 한 글자가 전달되지 않은 것 같으면 다시 간 경우도 있었다"고 밝혔다. 그러면서 "이 문학 작품을 잘 전달하고 싶은 마음이었다. 저 역시 다른 방식으로 연기할 수 있게 성장하게 된 작품"이라고 덧붙였다.특히 극 중 고윤정의 옷 안으로 파고들어 안기는 '가디건 포옹신'이 호불호가 갈려 화제를 모은 데 대해서는 "화제인 게 정말 많다"며 웃었다. 이어 "원작의 장면을 그대로 옮긴 것이고, 요즘엔 '군체'의 서영철을 패고 싶다는 반응도 많다"고 말했다.이어 구교환은 "그런 감정(이 드는 것)은 온전히 관객의 것이라고 생각한다"며 "가디건 신이나 황동만의 모든 장면들 역시 제 해석이 중요한 게 아니다. 저는 그 장면을 시청자와 관객분들께 선물해드리는 것이라고 생각한다. 각자의 감상이 모두 맞다고 본다"고 소신을 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr