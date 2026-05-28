배우 구교환 / 사진=쇼박스

배우 구교환 / 사진=쇼박스

배우 구교환이 전지현에 대해 언급했다.28일 서울시 삼청동의 한 카페에서 영화 '군체'의 주연 배우 구교환과 만나 이야기를 나눴다.영화 '군체'(감독 연상호)는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다. 구교환은 극 중 감염사태를 일으킨 생물학 박사 서영철로 분했다.구교환은 전지현과의 케미에 대해서도 애정을 드러냈다. 촬영 현장에서 늘 붙어 다니는 두 사람의 모습에 관객들 사이에서는 "구교환이 전지현의 애착인형 같다"는 반응까지 나왔을 정도.이에 대해 구교환은 "모여 있을 때 서로 경쟁하듯 유머를 던지는 느낌이 있다"며 웃은 뒤 "어떻게 친해졌냐고 물으면 특별한 과정은 없었다. 학교 처음 입학해서 반 배정 받으면 한 번씩 스캔하지 않나. 첫 모임 때 전지현이라는 이름값을 다 떼어내고 공정하게 봤는데 '왠지 저 친구가 나랑 유머 원투펀치가 되겠다'는 생각이 들었다"고 회상했다. 이어 구교환은 "재미있는 현장 생활을 할 수 있겠구나 싶었고, 우리 둘이 모두에게 힘이 되어줄 수 있겠다는 느낌이 있었다"고 덧붙였다.구교환은 자신이 좋아하는 사람들의 공통점에 대해서도 이야기했다. 그는 "제가 예상했던 모습과 실제 모습이 똑같은 사람들을 좋아한다"며 "제가 20년 동안 (전지현을) 상상했을 것 아닌가. 전지현 선배는 제가 상상했던 모습 그대로였다"고 말했다.이어 "미디어에 노출되지 않은 사적인 자리에서의 패션도 정말 근사한 분이었다. 제가 상상했던 '시월애' 속 그 모습들, 사람 가슴을 두근대게 했던 분위기, 그분이 만들어낸 유행들, 취향까지도 모두 전지현스러웠다"며 "저도 그런 사람이었으면 좋겠더라"고 털어놨다.또한 그는 전지현과의 차기 작업 가능성에 대해 "욕심이 아니라 확신"이라고 표현했다. 구교환은 "실제로 전지현 선배가 나오는 시나리오도 있고, 연상호 감독님이 나오는 시나리오도 따로 있다"고 밝혔다.다만 전지현에게 아직 보여준 적은 없다고. 구교환은 "시나리오는 완벽하게 쓰기 전까지 보여드리지 않을 계획"이라며 "아직 전지현 선배와 상의된 내용은 아니고 저만의 꿈과 희망이다. 기사를 잘 써주셔야 한다. 잘못 나가면 굉장히 곤란해진다"며 웃어 보였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr