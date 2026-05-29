영화 '와일드 씽' 스틸. 극 중 상구가 찍었다는 화보. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

엄태구가 "랩, 안무를 열심히 배웠고 화면에 잘 담긴 거 같아서 시간을 들인 성취감이 있다"고 말했다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 엄태구가 영화 '와일드 씽'(감독 손태곤)을 통해 기존의 이미지와는 전혀 다른 파격적인 반전 코믹 캐릭터로 연기한 소감을 전했다. 또한 극 중 등장하는 누드화보 촬영 비하인드도 전했다.28일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '와일드 씽'에 출연한 배우 엄태구를 만났다. '와일드 씽'은 한때 잘나갔던 3인조 혼성그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 놓치지 않기 위해 좌충우돌하는 이야기다. 엄태구는 '어설픈 폭풍 래퍼' 상구 역을 맡았다.내향인으로 유명한 엄태구는 이번 작품을 선택하기 전 심경에 대해 "많이 망설였다"며 "작품 하면서 힘들었다. (촬영을 시작하며) 그때부터 전력질주했다"라고 솔직하게 털어놨다. 이어 "텐션 올리는 것도 힘들었고, 코미디 장르로 누군가를 웃긴다는 게 '정말 대단한 일이구나, 너무 어려운 일이구나' 싶었다"라며 "머리로는 알고 있었지만 이 장르를 처음으로 해보는 거라 온몸으로 느껴졌다"고 고충을 토로했다.그럼에도 코미디 영화에 도전을 결심한 결정적 계기는 무엇일까. 엄태구는 "춤도 랩도 모든 게 새롭게 다가갈 수 있을 것 같다는 생각이 들었다"며 "많이 고민하다가 도전하기로 했다"고 밝혔다.극 중 상구는 그룹 활동 때는 3인자였고, 그룹 해체 후 솔로 활동 때는 앨범과 세미 누드화보가 망했다는 곡절이 있는 인물이다. 엄태구는 "화보 찍을 때 좀 부끄러웠다. 물론 엉덩이는 CG였다"며 웃었다. 이어 "스태프들이 왔다갔다 이동하는 문 앞에서 혼자 찍었는데, 많이 부끄러웠다"고 전했다. 또한 "상반신은 등만 나왔다. 정면도 있었지만 CG이다. 등만 제 등이다"라고 덧붙였다.'와일드 씽'은 오는 6월 3일 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr