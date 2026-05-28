'신입사원 강회장' 진구, 이주명, 고혜진 감독, 전혜진, 이준영이 포즈를 취하고 있다. /사진제공=JTBC

'신입사원 강회장'이 송중기 주연의 '재벌집 막내아들'과 세계관을 공유한다고 밝혔다. 고혜진 감독은 '재벌집 막내아들'과 같은 세계관을 공유하는 만큼 "최대한 겹치는 배우가 없도록 했다"고 설명했다.28일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 JTBC 새 토일드라마 '신입사원 강회장' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 고혜진 감독과 배우 이준영, 이주명, 전혜진, 진구가 참석했다.'신입사원 강회장'은 대기업 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)가 사고로 20대 축구 선수 황준현(이준영 분)의 몸에 들어가 원치 않는 2회차 인생을 살게 되며 벌어지는 이야기를 담은 영혼 체인지 드라마다.고혜진 감독은 "‘신입사원 강회장’은 제일 높은 곳에 있는 사람이 말단 사원이 되면서 자신 삶을 되돌아보는 이야기다. 판타지 설정이 담겼지만, 가족 이야기, 사람 삶의 이야기, 인간적인 부분을 담고 있는 작품”이라고 소개했다. '신입사원 강회장'은 '재벌집 막내아들' 원작가 산경이 쓴 동명의 웹소설이 원작이다. 이에 고 감독은 "'재벌집 막내아들'의 후광을 즐기려고 노력했다"고 말했다.이 작품에는 '막장 대모'로 불리는 김순옥 작가가 크리에이터로 참여했다. 이에 고 감독은 "원작의 기본 설정만 가져왔을 뿐 원작 웹소설, 웹툰과는 결이 다른 작품"이라며 "김순옥 작가는 선장 같은 분이다. 대본 첨삭을 해주셨고, 아이디어도 많이 주셨다. 큰 그림과 방향을 잡아주셨다. 김순옥 작가 특유의 빠른 전개도 우리 작품에 녹아 있다"고 말했다.'신입사원 강회장'은 오는 30일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr