사진 제공=카카오엔터테인먼트

카카오엔터테인먼트는 멜론(Melon), 중국 텐센트뮤직, 일본 라인뮤직(LINE MUSIC)이 오는 6월 공동 론칭하는 'Global-K Chart'의 집계 기준을 28일 공개했다.'Global-K Chart'는 멜론, 텐센트뮤직, 라인뮤직의 이용 데이터를 기반으로 K팝 아티스트의 글로벌 성과를 집계하는 차트다. 글로벌 통합 차트와 플랫폼별 세부 차트로 운영되며, 세 플랫폼에 동시 업데이트된다.차트는 전일 기준 24시간 이용량을 바탕으로 산출된다. 음원 스트리밍 수치뿐 아니라 플랫폼 내 팬 활동 지표도 함께 반영하는 것이 특징이다. 멜론은 스트리밍·다운로드 이용자 수와 팬맺기, 좋아요 등을 점수에 포함한다. 세부 반영 항목은 플랫폼별 서비스 환경에 따라 다를 수 있다.'Global-K Chart'는 한국·중국·일본 이용자 데이터를 기반으로 운영된다. 세 플랫폼은 K팝 주요 시장 이용 패턴과 팬 반응을 종합적으로 반영할 계획이다. 카카오엔터 측은 기존 음원 소비량 중심 차트와 달리 팬덤 활동까지 함께 반영해 아티스트 영향력을 보다 입체적으로 보여주는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.멜론 관계자는 "'Global-K Chart'는 단순히 스트리밍 수치를 집계하는 것을 넘어, 팬들이 아티스트에 활동에 보인 반응을 담아낸다"며 "한·중·일 팬들의 실질적인 팬심이 차트에 직접 반영된다"고 설명했다.이번 차트는 지난해 12월 카카오엔터테인먼트, 텐센트뮤직, 라인뮤직이 체결한 업무협약(MOU)의 일환으로 추진됐다. 텐센트뮤직은 QQ뮤직·쿠고우뮤직·쿠워뮤직·주스(JOOX) 등을 운영 중이며, 라인뮤직은 메신저 플랫폼 LINE과 연계한 음악 서비스를 제공하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr