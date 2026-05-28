유재석, 김신영 / 사진 = 유 퀴즈 온 더 튜브

코미디언 김신영이 체중 감량 후 예민했던 과거를 회상하며 사과를 전했다.28일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 오는 10일 방영분 예고편을 공개했다. 공개된 영상에서 게스트로 출연한 김신영은 유재석을 만나 재치 넘치는 입담을 자랑했다. 최근 다이어트를 중단하고 요요가 왔다는 김신영은 과거 체중 감량에 성공했던 당시를 회상했다.그는 "44kg 감량했는데 돌아오는 데 6주 걸렸다더라"는 유재석에 "초코 케이크, 라면, 비빔면, 짜장면, 아이스크림을 먹더니 바로 살이 찌더라"라고 너스레를 떨었다.김신영은 "말랐을 당시에는 괜찮은 줄 알았는데 되돌아보니까 정말 예민했다"며 "세상에 불만을 가지고 살았다"고 고백했다. 이어 그는 자리에서 일어나 90도로 허리를 숙이며 연신 "너무 죄송했습니다"라고 사과해 웃음을 안겼다.한편, 김신영은 JTBC '아는 형님'의 첫 여성 고정 멤버로 합류한 데 이어 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 인기를 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr