31기 옥순의 라이브 방송 태도를 두고 일부 시청자들의 비판이 이어지고 있다./사진=유튜브 채널 '촌장' 캡처

31기 옥순의 라이브 방송 태도를 두고 일부 시청자들의 비판이 이어지고 있다./사진=유튜브 채널 '촌장' 캡처

31기 옥순의 라이브 방송 태도를 두고 일부 시청자들의 비판이 이어지고 있다./사진=유튜브 채널 '촌장' 캡처

'나는 SOLO' 31기 옥순의 라이브 방송 태도를 두고 일부 시청자들의 비판이 이어지고 있다. 앞서 옥순은 영숙, 정희와 함께 순자의 왕따를 주도했다는 의혹에 휩싸인 바 있다.31기 순자, 옥순, 영숙 등은 지난 27일 유튜브 채널 촌장엔터테인먼트 라이브 방송에 출연해 방송 이후 근황과 논란에 대한 입장을 전했다. 특히 이번 방송에는 뒷담화 논란 중심에 섰던 출연자들이 모두 등장하며 높은 관심을 모았고, 라이브 방송은 최대 동시 시청자 수 39만 명을 기록했다.옥순은 자신을 둘러싼 여러 의혹에 관해 해명했다. 그는 "9주 동안 잘 지내지 못했다. 과거를 숨기기 위해 개명한 것이 아니다. 원래 이름이 마음에 들지 않았던 것"이라며 "승무원은 여권이나 행정 등록 절차가 복잡해 퇴사 후 시간이 있을 때 부모님께 말씀드리고 개명했다"라고 설명했다.이어 "커뮤니티를 하지 않는데 친구들이 안쓰러웠는지 많이 도와줬다. 익명 커뮤니티에 올라온 글들에 대해 사실이 아니라는 말씀을 드리고 싶었다"며 "취집을 위해 퇴사한 것도 아니다. 나는 생각보다 일 욕심이 많은 사람이고 돈을 열심히 벌어서 남편이 하고 싶은 일이 있을 때 지원해주고 싶은 스타일"이라고 말했다.또 "내 실제 삶과 31기 옥순의 모습이 너무 다르게 소비되는 것 같았다"며 "시청하는 동안 불편함을 드려 죄송하다. 익명 게시판에 올라온 글들은 사실이 아니고 나는 흡연자도 아니다. 내가 직접 이야기한 일이 아니라면 가십처럼 가볍게 넘겨주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.방송 말미 옥순은 "우리 팀장님께서 '나는솔로' 엄청난 팬이시다. 아마 지금도 라방 보고 계실 것 같은데 팀장님 진짜 그동안 의지 진짜 많이 했고 금요일에 내가 맛있는 거 사 드리겠다. 감사하다"라고 말했다. 이어 "댓글 많이 적어 준 친구들 회사 친구들 지인들 다 너무 감사하다. 내가 잊지 않고 이제 6월에 백수라서 시간 많으니까 맛있는 거 사주겠다. 고맙다"고 감사 인사를 전했다.이를 두고 일부 시청자들은 "어렵게 라방 참여했을 텐데, 사과에 집중해야 하는 거 아니냐", "뜬금없는 지인들 언급하네", "지금 분위기에서 저게 맞는 거냐" 등의 반응을 보이며 비판 의견을 내놓고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr