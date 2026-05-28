배우 조정석 / 사진=텐아시아 DB

조정석 / 사진=잼 엔터테인먼트 제공

배우 조정석이 새 음원을 발매한다.조정석이 28일 오후 6시 새 디지털 싱글 '특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어'를 발매한다.'특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어'는 따뜻한 분위기의 미디움 템포곡으로, 사랑하는 이를 향한 설렘과 진심 어린 마음을 담아낸 곡이다. 밴드 로코베리가 작곡에 참여해 완성도를 높였으며, 조정석이 작사에 이름을 올렸다.뮤직비디오는 로코베리, 고경표 등 다양한 아티스트와 작업해 온 로코가 메가폰을 잡았다. 두 남녀의 애틋한 감성과 '온 세상이 다 너로 물든 이 순간', '영원히 함께해줘 내 곁에 in my life' 등의 가사와 어우러지는 조정석의 감미로운 음색이 감성을 극대화 시킨다.조정석의 신보 '특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어'는 28일 오후 6시, 각종 음원사이트에서 만나볼 수 있으며 같은 날 오후 8시, 1theK(원더케이) 오리지널 콘텐츠 '야외녹음실'을 통해 라이브 무대가 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr