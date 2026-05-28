기성용, 김강우 / 사진 = 김강우 유튜브 채널

배우 김강우가 처제 한혜진과 축구선수 기성용의 결혼에 대한 소신을 전했다.27일 유튜브 채널 '김강우'에는 '"저희 진짜 친하냐고요?" 기성용 김강우, 드디어 밝혀진 두 남자의 진짜 관계'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김강우는 포항 스틸러스 소속 기성용의 선발 출전을 응원하고자 경기장을 찾았다.김강우는 필드에 등장한 기성용을 향해 응원과 격려를 아끼지 않는 모습을 보였다. 그는 "잘 뛰었다. 괜히 눈물이 울컥한다"며 "가족이 그라운드에서 뛰는 모습을 직접 보니 괜히 제가 더 긴장되고 다칠까 마음 졸이게 되더라"고 심경을 전했다.이후 경기를 마친 기성용은 형님 김강우를 만나 식사와 함께 담소를 나눴다. 이날 기성용은 "큰 부상 이후 몸 관리가 너무 힘들다"며 "이제는 온몸이 쑤시고 회복도 잘 안 된다"고 고충을 털어놨다. 이어 "예전에는 90분을 다 뛰고 싶었는데 이제는 내려놓게 된다"고 덧붙였다. 이에 김강우는 "운동선수나 배우나 똑같다"며 "젊었을 땐 몰랐는데 나이가 들수록 내려놓는 것도 용기라는 걸 알게 된다"고 조언했다.특히, 기성용과 한혜진의 결혼 비하인드가 눈길을 끌었다. 김강우는 두 사람의 결혼 소식을 접했을 당시를 회상하며 "처음에는 솔직히 반대했다. 그때는 (두 사람의) 조합이 상상이 안 됐다"고 고백했다. 이어 "서로 너무 케어를 받아야 하는 직업이라 걱정됐다"고 덧붙였다.기성용은 "결국 와이프가 희생을 많이 했다"며 한혜진을 향한 고마움을 전했다. 이어 "아내가 막내딸이라 장모님께 결혼 허락 받으러 갈 때 정말 긴장했다. 지금은 연상연하 커플이 흔하지만 당시엔 굉장히 파격적이었다"고 말했다.한편, 김강우는 지난 2010년 배우 한혜진의 첫째 언니와 결혼했다. 이후 한혜진은 2013년 8세 나이차를 극복하고 기성용과 부부의 연을 맺었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr