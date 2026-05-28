퀸즈아이/ 사진 제공= 빅엔터테인먼트

퀸즈아이/ 사진 제공= 빅엔터테인먼트

그룹 퀸즈아이(Queenz Eye)가 Y2K 분위기를 담은 새 앨범으로 컴백한다.그룹 퀸즈아이(원채, 아윤, 키리, 서빈, 진율, 서하)가 28일 두 번째 미니앨범 'PRISM EP.02'(프리즘 에피소드.02)로 가요계에 돌아온다.퀸즈아이는 팝적인 스타일을 녹여낸 'PRISM EP.02'를 통해 음악적 스펙트럼을 확장한다. 새 앨범에는 타이틀곡 'Y2K' 외에도 'LBD', 'THIS IS LOVE (KOR ver.)', 'THIS IS LOVE (ENG ver.)', 'Y2K (Sped Up ver.)', 'Y2K (Inst.)', 'LBD (Inst.)'까지 총 7개 트랙이 담긴다.타이틀곡 'Y2K'는 팝 앤썸 장르의 곡이다. 2000년대 레트로 감성 살린 프로덕션과 중독성 있는 멜로디, 위트 있는 가사적 오마주가 특징이다. Y2K 팝 시대의 사운드와 무드를 재현하면서도 현대적인 감각을 더했다.이번 앨범에는 글로벌 히트곡 작업에 참여한 프로듀서진이 이름을 올렸다. 빌보드 HOT100 최장기 1위 곡 샤부지(Shaboozey)의 'A Bar Song (Tipsy)'를 만든 션 쿡(Sean Cook)이 대표적이다. 또한 라이즈(RIIZE), 아이브(IVE) 등과 작업한 제이슨 하스(Jason Hahs) 등 해외 프로듀서진이 참여했다.안무가 라인업도 주목할 만하다. 에스파(aespa), 하츠투하츠(Hearts2Hearts), 키키(kiiikiii), 최예나 등과 작업한 안무가 루트와 레디가 타이틀곡 안무 제작에 참여했다.퀸즈아이의 두 번째 미니 앨범 'PRISM EP.02'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr