배우 공민정이 기대 이상의 현실감 넘치는 연기를 보여주고 있다./사진=텐아시아DB

배우 공민정이 기대 이상의 현실감 넘치는 연기를 보여주고 있다./사진제공=판타지오

공민정이 현실감 넘치는 연기로 호평을 받고 있다. 일부 시청자들 사이에서는 고정 출연진이 아닌 특별 출연 배우 가운데 가장 인상적인 활약을 보여줬다는 반응이 이어졌다.공민정은 쿠팡플레이 코미디 쇼 SNL 코리아 'SNL 코리아 시즌 8'의 인기 코너 '스마일 클리닉'에 특별출연해 강한 존재감을 남겼다. 극 중 공민정은 철저한 원칙주의자 간호 팀장으로 등장했다. 그는 "난 원칙이 제일 중요한 사람"이라는 대사와 함께 빈틈없는 업무 처리와 냉정한 태도로 베테랑 직장인의 모습을 현실감 있게 표현했다.차분한 말투와 습관적인 손 소독, 자연스러운 의료 장비 사용 등 실제 의료진을 연상시키는 디테일한 연기가 몰입도를 높였다. 코미디 프로그램임에도 정극 같은 분위기를 만들어냈다는 반응도 이어졌다.공민정은 코디팀 실장 역의 이수지와 팽팽한 기 싸움을 펼치며 긴장감을 형성했다. 이후 이수지의 유행어인 "난리도 아니야"를 그대로 따라 하며 반전 웃음을 선사했다. 그간 공민정은 다양한 작품에서 현실 밀착형 연기로 존재감을 쌓아왔다. 갯마을 차차차 '갯마을 차차차'에서는 현실적인 매력의 표미선 역으로 눈도장을 찍었고, 내 남편과 결혼해줘 '내 남편과 결혼해줘'에서는 양주란 역을 통해 인물의 아픔과 성장 과정을 섬세하게 그려냈다.최근에는 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에서 웹툰 작가 윤송 역을 맡아 사랑스러운 분위기를 보여줬으며, 영화 메소드연기 '메소드연기'에서는 강렬한 카리스마의 임 감독 역으로 또 다른 얼굴을 선보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr