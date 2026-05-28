김남일, 김보민이 폭로전을 펼친다./사진제공=틱톡

김남일, 김보민이 폭로전을 펼친다./사진제공=틱톡

김보민이 김남일 내조 비용으로 180억을 청구한다.28일 오후 8시 공개되는 틱톡 오리지널 콘텐츠 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’(이하 ‘티키타카쇼’) 2회에서는 ‘축구 선수 부부의 세계’를 주제로 김남일, 김보민 부부와 김영광, 김은지 부부가 출연한다.김보민은 시작부터 “김남일의 사랑꾼 이미지는 만들어진 이미지”라며 “어느 날 방송에 나갔는데 사랑꾼으로 포장되어 있더라”라고 폭로한다. 이에 김남일은 “제가 입만 뻥끗하면 아나운서 생활 끝날 수 있다”고 응수한다.김보민이 내조와 외조 중 어떤 것이 더 힘든지 이야기 하던 중 김남일이 끼어들며 옥신각신하는 상황도 발생한다. 급기야 안정환은 두 사람을 제지하더니 “진짜 부부싸움 하는 식으로 하시면 안 된다”고 과열된 분위기를 가라앉힌다.김보민은 자신의 내조 비용 가치를 묻자 손흥민의 연봉인 "약 180억 원"으로 책정한다. 최고의 자리에서 내려오고 싶었다는 김남일에게 “그때도 최고는 아니었잖아”라고 일침하고, 김남일이 실책한 2010 남아공 월드컵 나이지리아전도 언급한다.김은지는 과거 김영광이 축구 국가대표팀에 발탁됐으나 골키퍼 훈련이 아닌 다른 훈련을 했던 일화를 전하며 ‘깍두기’라고 표현한다. 아내의 충격적인 발언에 김영광은 “남편한테 깍두기라니”라고 발끈한다. 김은지는 김영광이 불 꺼진 주유소에서 웃통 벗고 싸우는 현장을 직관한 일화를 공개한다. 또 7년 동안 하루에 7시간씩 게임을 하는 남편의 모습에 이혼을 생각했다고 밝힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr